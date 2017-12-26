Блан: Франция не является фаворитом ЧМ-2018. Футбол

Экс-наставник "трёхцветных" Лоран Блан поделился ожиданиями от выступления сборной Франции на чемпионате мира-2018. В рамках группового этапа подопечные Дешама встретятся с Австралией, Перу и Данией.

- На мундиале сыграют команды, которые сильнее сборной Франции. Это Испания , Германия и Бразилия . Конечно, мы можем рассчитывать на хороший результат, если игрокам удастся показать свой максимум.

В сборной собраны футболисты, которые выступают за рубежом. Нас снова стали воспринимать как очень серьёзного оппонента. Думаю, это хороший знак. Тем не менее, Франция не является фаворитом, - заявил Блан в интервью изданию Goal.