Один из старейших клубов Англии планирует подписать тренера "Шахтера"

Один из старейших клубов Англии планирует подписать тренера

Тренерская работа португальского наставника “Шахтера” Паулу Фонсеки заинтересовала владельца английского ФК “Шеффилд Уэнсдей” Дежпхона Чансири.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sun.

По информации британского таблоида, кандидатура Фонсеки лично заинтересовала Чансири. Преградой на пути позитивных переговоров между сторонами есть проход клуба Фонсеки в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что “Шеффилд” уже сделал предварительный контакт португальцу, но Фонсека пока отказал таиландскому президенту.

Сообщается, что данная неудача не остановит амбициозного Чансири, который попытается усилить тренерский мостик благодаря персоне наставника “горняков”.

Примечательно, что ранее англичане расстались с тренером Карлосом Карвалхалем.

Добавим также, “Уэнсдей”, который является одним из старейших и самых титулованных команд Англии (основан в 1867 году), сейчас занимает лишь 15-ю строчку в Чемпионшипе (27 очков).

Напомним, ранее сообщалось, Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин на своей странице в Facebook объявил о подписании контракта с бразильским защитником Додо.




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