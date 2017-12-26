Агент: Ковальца устраивает Черноморец, но всегда хочется лучшего. Футбол

Одесский "Черноморец" может понести новые потери. Команду уже покинул тренер Олег Дулуб, футболисты Алассан и Гутор. По информации телеканала "Футбол 1", новое место работы ищут Бамба, Политыло, Васин и Ковалец.

Так, у Кирилла Ковальца уже есть предложение из белорусского чемпионата. Но до официальных переговоров дело пока не дошло. Летом Ковалец переподписал контракт с "Черноморцем" до лета 2019-го.

- После того, как Кирилл проявил себя в первой части сезона, им достаточно активно интересуются, но конкретики пока нет. Он хочет играть в футбол. На сегодняшний день его устраивает "Черноморец" в игровом плане. Но всегда хочется стремиться к лучшему, играть в лучших командах. Думаю, если он так и будет продолжать, то в следующее или уже это трансферное окно Кирилл окажется в команде с более высокими задачами, - говорит "Футбол NEWS" агент Сергей Емельянчик.

Ковалец провел в этом сезоне 17 матчей за "Черноморец". В них он отличился двумя голами и тремя результативными передачами.