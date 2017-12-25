Бешикташ предложит 30 миллионов евро за Турана. Футбол
Полузащитник "Барселоны" Арда Туран может продолжить карьеру на родине. В услугах 30-летнего турецкого футболиста заинтересован "Бешикташ".
По информации Milliyet, клуб из Стамбула намерен заплатить каталонцам 30 миллионов евро. Кроме того, "чёрные орлы" готовят хороший контракт для Турана - он будет зарабатывать 5 миллионов евро в год.
Напомним, на "Камп Ноу" хавбек перебрался в 2015-м за 34 миллиона евро и с тех пор старался закрепиться в команде. Тем не менее, в нынешнем розыгрыше испанской Примеры Туран ни разу не появился на поле в составе "сине-гранатовых". Его соглашение с "Барселоной" рассчитано до лета 2020 года.
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