Гвардиола: уважаю Серхио, он - легенда. Футбол

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал вклад Серхио Агуэро в победу над "Борнмутом" в матче 19 тура чемпионата Англии (4:0).

"Безмерно уважаю Серхио за все, что он сделал для команды и еще сделает в будущем, - приводят слова испанского специалиста британские таблоиды. - Он легенда. И все решает сам. Понимаю его плохое настроение, когда он не играет. Я сам был футболистом. Но в нашей команде есть игроки, которые также должны выходить на поле".

Напомним, что "Манчестер Сити" продолжает свою рекордную серию - сегодняшняя победа над "Борнмутом" стала 17-й подряд. Главным героем встречи стал Кун Агуэро, оформивший дубль головой. Примечательно, что первый гол матча стал для Агуэро 100-м, забитым, на "Этихаде", а второй - тоже 100-м, но для "Сити" в календарном году.


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