"Динамо" купило игрока сборной Словении. Футбол

Полузащитник попробует заменить Ярмоленко.

Киевское "Динамо" объявило о трансфере 24-летнего полузащитника ФК "Копенгаген" Беньямина Вербича.

Словенский футболист подписал с вице-чемпионом Украины пятилетний контракт.

Фото: FC Dynamo Kyiv

Вербич родился в 1993 году. В 2010 по 2015 годы выступал за словенский ФК "Целье" (также была непродолжительная аренда в "Шампион"), а в 2015 году перешел в "Копенгаген", где стал двукратным чемпионом и обладателем кубка Дании (2015/16, 2016/17).

В составе национальной сборной Словении выступает с 30 марта 2015 года, проведя 15 матчей (забил 3 мяча).

В интервью клубному сайту Вербич заявил, что попытается по максимуму заменить ушедшего в "Боруссию" Андрея Ярмоленко.

"Главная цель – это помочь команде стать чемпионом Украины, чтобы в следующем сезоне сразу начать выступления на европейской арене с группового турнира Лиги чемпионов. А в нынешнем сезоне хотелось бы пройти как можно дальше в Лиге Европы", - заявил новичок, который играет на левом фланге полузащиты.

Напомним, что "Динамо" идет вторым в нынешнем чемпионате Украины, уступая "Шахтеру" три очка.


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