УХЛ: Белый Барс разгромил Галицких Львов

В Белой Церкви состоялся первый матч 25-го тура Украинской хоккейной лиги, где "Белый Барс" принимал "Галицких Львов".

Гости побежали вперёд уже со стартового вбрасывания, и первый же бросок стал результативным для "Галицких Львов" – отличился Богдан Арабов. Сразу после заброшенной шайбы "львы" отошли к своим воротам, а "барсы" включили давление, и результатом стала шайба Дмитрия Даниленко, "пробившего" Владислава Вязовова с острого угла.

Вперёд "Белый Барс" вышел на 17-й минуте матча, когда защитники "львов" оставили Евгения Тимченко одного прямо перед воротами – и нападающий отправил шайбу в ворота с убойной позиции.

Второй период начался с того же, чем закончился первый – "Белый Барс" проводил атаку за атакой, что привело к двум заброшенным шайбам в ворота "львов". Сначала на 24-й минуте отличился Иван Панов, оставшийся один перед пустым углом ворот, а буквально через минуту мощным броском счёт увеличил Максим Ядловский. "Галицкие Львы" имели несколько неплохих возможностей, и даже поиграли минуту в формате 5 на 3, но шайба упрямо не шла в ворота Сергея Люльчука.

Зато разыгрались хоккеисты "Белого Барса". По очереди забросили Иван Панов, Евгений Тимченко, Максим Ромахин и Никита Лесников, причём Тимченко и Ромахин отличились в меньшинстве! "Галицкие Львы" ответили на такую активность шайбой Романа Кизло, но последнее слово в поединке осталось за "барсами" – Владислав Куцевич и Руслан Ромащенко довели счёт до 10:2.

Завтра в Дружковке состоится заключительный матч Украинской хоккейной лиги в 2017 году – "Донбасс" будет принимать "Кременчук". Напомним, что ранее третий матч 25-го тура между МХК "Динамо" и "Волками" был перенесен на 10 января.

"Белый Барс" - "Галицкие Львы" 10:2 (2:1; 2:0; 6:1)

Шайбы: 0:1 Арабов (Арустамов, Муртищев), 01:05. 1:1 Даниленко (Куцевич, Лесников), 08:00. 2:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник), 16:11. 3:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 23:05. 4:1 Ядловский (Даниленко, Лесников), 24:20. 5:1 Панов (Тимченко, Ромащенко), 45:14. 6:1 Тимченко (Ромащенко, Табашник - меньш.), 57:18. 7:1 Ромахин (Сеник, Ядловский - меньш.), 58:46. 8:1 Лесников (Табашник, Даниленко - шестой полевой игрок), 50:40. 8:2 Кизло (Сирченко), 51:28. 9:2 Куцевич (Лесников, Даниленко), 51:38. 10:2 Ромащенко, 57:40.