Дулуб вернул деньги Черноморцу ради чемпионата Казахстана. Футбол
Как известно, белорусский специалист Олег Дулуб покинул "Черноморец". 52-летний тренер покинул Одессу не в самых лучших обстоятельствах. Руководство клуба поставило тренеру ультиматум - вернуть заработанные деньги за три месяца. Дулуб на это согласился, сообщает канал "Футбол 1".
По информации "Футбол NEWS", Дулуб может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. Не исключено, что его новой командой станет "Актобе".
Напомним, ранее в "Черноморце" утверждали, что контракт Дулуб рассчитан до мая. Расставаться с наставником одесситы не планировали.
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