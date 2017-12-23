Дулуб вернул деньги Черноморцу ради чемпионата Казахстана. Футбол

Как известно, белорусский специалист Олег Дулуб покинул "Черноморец". 52-летний тренер покинул Одессу не в самых лучших обстоятельствах. Руководство клуба поставило тренеру ультиматум - вернуть заработанные деньги за три месяца. Дулуб на это согласился, сообщает канал "Футбол 1".

По информации "Футбол NEWS", Дулуб может продолжить карьеру в чемпионате Казахстана. Не исключено, что его новой командой станет "Актобе".

Напомним, ранее в "Черноморце" утверждали, что контракт Дулуб рассчитан до мая. Расставаться с наставником одесситы не планировали.


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