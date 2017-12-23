Хомченовский: Хочу остаться в Ягеллонии, но пока не могу сказать. Футбол

Экс-футболист "Зари" Дмитрий Хомченовский пока не планирует возвращаться в украинский чемпионат. Хавбек не оставляет надежды проявить себя в европейском футболе, хоть сейчас не может считаться крепким игроком основы в польской "Ягеллонии", с которой у него контракт еще на полгода.

- Конечно, каждому футболисту всегда хочется играть как можно лучше. Сейчас в "Ягеллонии" поменялся тренер, игровой практики стало меньше. А раньше я играл все матчи, забивал, что-то отдавал - было дело. Сейчас этого мало. Пройдут сборы, они все покажут. Такова футбольная жизнь. Конечно, хотелось бы остаться на много лет там, куда пришел, играть, зарабатывать деньги. Но сейчас тяжело сказать, все может поменяться. Вдруг снова придет новый тренер? Хотелось бы остаться, но пока ничего не могу сказать, - сообщил Хомченовский каналу "Футбол 1".