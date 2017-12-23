Зидан: Встречи между Реалом и Барселоной всегда особенные. Футбол

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о готовности своей команды в преддверии матча 17-го тура Ла Лиги с «Барселоной».

«Мы подходим к матчу с хорошим настроением. Готовы показать качественный футбол. Встречи между «Реалом» и «Барселоной» всегда особенные, тяжелые, но футболисты и играют ради таких матчей.

Победа в чемпионате не зависит от исхода одного из таких поединков, но они всегда очень сильно влияют на мораль футболистов. Даже если мы проиграем, это не значит, что шансы на титул упущены. Совсем нет. Что бы ни случилось, мы не будем забывать, что это один матч, а впереди еще долгий сезон.

Криштиану готов на все 100%. Разногласия Роналду с клубом? Я не собираюсь в это лезть. Он сконцентрирован исключительно на матче. Криштиану заслуживает полного уважения со стороны клуба. После праздников мы все обсудим.

Посмотрим, сможет ли Бэйл сыграть. Готов ли он провести на поле 90 минут? Завтра вы все увидите.

Что касается формы «Барселоны», то меня не интересует, хорошо они играют или плохо. Я обращаю внимание только на то, что они лидируют в таблице, и на это есть причина. Мы позади них, и наша цель – сократить отставание и показать хорошую игру», – заявил Зидан.


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