Google, Apple, Microsoft и Mozilla отвоевали HTML и DOM у W3C

Отраслевая группа, состоящая из четырёх основных разработчиков браузеров – Google, Apple, Microsoft и Mozilla – выиграла войну за DOM и HTML у World Wide Web Consortium (W3C). Коалиция доказала, что без её поддержки W3C не сможет регулировать эти веб-стандарты.

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) была сформирована в 2004 году в ответ на медленную скорость разработки более современного HTML-стандарта со стороны W3C. Кроме того, W3C планировал развивать HTML в сторону варианта, известного как XHTML, с чем владельцы браузеров были несогласны.

В то время в состав коалиции входили Apple , Mozilla и Opera, которые считали, что консорциум W3C, в который также входят организации, не связанные с браузерами, не ориентировался на интересы сообщества разработчиков.

В итоге группа разработала спецификацию, которая позже стала стандартом HTML5 и была одобрена W3C.

При этом предлагаемые группой стандарты нередко внедрялись в Chrome и Firefox ещё до получения официального одобрения со стороны W3C. Это говорит о том, что владельцы браузеров воспринимали этот одобрение лишь как формальность, которая мало влияла на те стандарты, которые были разработаны и приняты участниками WHATWG.

В апреле 2018 года все члены WHATWG – Apple , Google , Microsoft и Mozilla – выступили против планов W3C по одобрению стандарта DOM v4.1.

Несмотря на то, что в состав W3C входят сотни участников, DOM v4.1 так и не продвинулся и не был внедрён в современные браузеры.

Однако на днях этой войне был положен конец. Так, W3C и WHATWG объявили о подписании «Меморандума о понимании», где заявили, что отложили в сторону свои разногласия и теперь будут работать сообща.

Согласно условиям соглашения, W3C официально отказывается от публикации будущих стандартов HTML и DOM в пользу WHATWG, фактически предоставляя полный контроль над ними разработчикам браузеров.

Что касается консорциума, то теперь его участники смогут только разрабатывать рекомендации для будущих стандартов, а WHATWG затем будет решать, какие из них внедрять в свои продукты.

Официальной версией стандарта HTML станет HTML Living Standard , который в настоящее время поддерживается WHATWG, а для DOM это будет DOM Living Standard .

Эксперты отмечают, что соглашение между WHATWG и W3C знаменует собой огромные изменения в области веб-стандартов. Теперь за самые важные на сегодняшний день стандарты будут отвечать поставщики браузеров, а не W3C и сотни его членов.