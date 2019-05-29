Google, Apple, Microsoft и Mozilla отвоевали HTML и DOM у W3C

Отраслевая группа, состоящая из четырёх основных разработчиков браузеров – Google, Apple, Microsoft и Mozilla – выиграла войну за DOM и HTML у World Wide Web Consortium (W3C). Коалиция доказала, что без её поддержки W3C не сможет регулировать эти веб-стандарты.

Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) была сформирована в 2004 году в ответ на медленную скорость разработки более современного HTML-стандарта со стороны W3C. Кроме того, W3C планировал развивать HTML в сторону варианта, известного как XHTML, с чем владельцы браузеров были несогласны.

В то время в состав коалиции входили Apple, Mozilla и Opera, которые считали, что консорциум W3C, в который также входят организации, не связанные с браузерами, не ориентировался на интересы сообщества разработчиков.

В итоге группа разработала спецификацию, которая позже стала стандартом HTML5 и была одобрена W3C.

При этом предлагаемые группой стандарты нередко внедрялись в Chrome и Firefox ещё до получения официального одобрения со стороны W3C. Это говорит о том, что владельцы браузеров воспринимали этот одобрение лишь как формальность, которая мало влияла на те стандарты, которые были разработаны и приняты участниками WHATWG.

В апреле 2018 года все члены WHATWG – Apple, Google, Microsoft и Mozilla – выступили против планов W3C по одобрению стандарта DOM v4.1.

Несмотря на то, что в состав W3C входят сотни участников, DOM v4.1 так и не продвинулся и не был внедрён в современные браузеры.

Однако на днях этой войне был положен конец. Так, W3C и WHATWG объявили о подписании «Меморандума о понимании», где заявили, что отложили в сторону свои разногласия и теперь будут работать сообща.

Согласно условиям соглашения, W3C официально отказывается от публикации будущих стандартов HTML и DOM в пользу WHATWG, фактически предоставляя полный контроль над ними разработчикам браузеров.

Что касается консорциума, то теперь его участники смогут только разрабатывать рекомендации для будущих стандартов, а WHATWG затем будет решать, какие из них внедрять в свои продукты.

Официальной версией стандарта HTML станет  HTML Living Standard, который в настоящее время поддерживается WHATWG, а для DOM это будет DOM Living Standard.

Эксперты отмечают, что соглашение между WHATWG и W3C знаменует собой огромные изменения в области веб-стандартов. Теперь за самые важные на сегодняшний день стандарты будут отвечать поставщики браузеров, а не W3C и сотни его членов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Microsoft начал рассылку Windows 10 May 2019 UpdateMicrosoft начал рассылку Windows 10 May 2019 Update
Microsoft перестанет продавать Huawei лицензии Windows на новые устройства
GitHub запустил пожертвования — можно поддержать open source разработчиковGitHub запустил пожертвования — можно поддержать open source разработчиков
Google, Apple, Microsoft и Mozilla отвоевали HTML и DOM у W3CGoogle, Apple, Microsoft и Mozilla отвоевали HTML и DOM у W3C
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft перестанет продавать Huawei лицензии Windows на новые устройства
Microsoft начал рассылку Windows 10 May 2019 UpdateMicrosoft начал рассылку Windows 10 May 2019 Update
Google наделила хромбуки поддержкой LinuxGoogle наделила хромбуки поддержкой Linux
Microsoft показала браузер Edge на базе Chromium и его версию для macOSMicrosoft показала браузер Edge на базе Chromium и его версию для macOS
Бывший вице-президент Firefox обвинил Google в нечестной конкуренцииБывший вице-президент Firefox обвинил Google в нечестной конкуренции
Microsoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на ChromeMicrosoft выпустила первую версию браузера Edge на движке Chromium. Он похож на Chrome
Microsoft подтвердила: флешки не нужно извлекать в «безопасном режиме»Microsoft подтвердила: флешки не нужно извлекать в «безопасном режиме»
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 UpdateMicrosoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Внешний вид и функции браузера Microsoft на движке Google ChromiumВнешний вид и функции браузера Microsoft на движке Google Chromium
Скриншоты браузера Microsoft Edge на движке ChromiumСкриншоты браузера Microsoft Edge на движке Chromium
Последние новости
Подгружаем последние новости