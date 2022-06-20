Microsoft залишила росіян без легальних Windows 10 та Windows 11

Росія під впливом санкцій ще на крок наблизилася до технологічної відсталості. Після того, як у березні 2022 року компанія Microsoft зупинила всі нові продажі в РФ , росіянам обмежили доступ до легального завантаження операційних Windows 10 та Windows 11, інформує Апостроф .

Новину про це опублікувало російське видання CNews, але офіційної заяви від розробників поки що не надходило.

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Повідомляється, що при спробі завантаження Windows 10 і Windows 11 з офіційного сайту користувачі з російськими IP бачать повідомлення "Виникла проблема з вашим запитом" або помилку "404" ("Файл або каталог не знайдено").

На початку червня стало відомо, що Microsoft "значно" скорочує свій бізнес у Росії: після припинення продажів продуктів та послуг компанія звільнила 400 співробітників.

"В результаті змін економічних перспектив та впливу на наш бізнес у Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції, - йдеться в заяві представника Microsoft для Bloomberg News. - Ми продовжимо виконувати наші існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів".