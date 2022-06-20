Microsoft залишила росіян без легальних Windows 10 та Windows 11

Росія під впливом санкцій ще на крок наблизилася до технологічної відсталості. Після того, як у березні 2022 року компанія Microsoft зупинила всі нові продажі в РФ, росіянам обмежили доступ до легального завантаження операційних Windows 10 та Windows 11, інформує Апостроф.

Новину про це опублікувало російське видання CNews, але офіційної заяви від розробників поки що не надходило.

Фото: Getty Images

Повідомляється, що при спробі завантаження Windows 10 і Windows 11 з офіційного сайту користувачі з російськими IP бачать повідомлення "Виникла проблема з вашим запитом" або помилку "404" ("Файл або каталог не знайдено").

На початку червня стало відомо, що Microsoft "значно" скорочує свій бізнес у Росії: після припинення продажів продуктів та послуг компанія звільнила 400 співробітників.

"В результаті змін економічних перспектив та впливу на наш бізнес у Росії ми прийняли рішення значно скоротити наші операції, - йдеться в заяві представника Microsoft для Bloomberg News. - Ми продовжимо виконувати наші існуючі договірні зобов'язання з російськими клієнтами, поки діє призупинення нових продажів".

Microsoft — не перша велика транснаціональна компанія, яка призупинила чи згорнула свій бізнес у Росії через напад на Україну. Багато західних компаній, зокрема Dell, Apple, Nike та Adidas, розривають зв'язки з Росією, закривають магазини або зупиняють продажі.


Наталка Лавринець, Апостроф





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