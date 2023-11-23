Скандал в OpenAI: 90% працівників пригрозили перейти в Microsoft

Більшість працівників OpenAI підписали лист з вимогою розпустити раду директорів компанії й пригрозили перейти у Microsoft у разі невиконання їх вимог. Про це повідомляє Bloomberg.

700 з 770 співробітників OpenAI вирішили підтримати звільненого радою директорів засновника й СЕО компанії Сема Альтмана. Працівники вимагають змінити раду директорів, в іншому випадку вони готові перейти працювати у Microsoft , куди після звільнення запросили Альтмана.

У листі йдеться про те, що вони «не можуть працювати на людей, які не володіють достатньою компетентністю, розсудливістю і турботою». Водночас Microsoft запевнив, що для всіх співробітників OpenAI знайдуться вакансії, йдеться у листі.

Сам Альтман не полишає надії повернутися на свою посаду в OpenAI. До своїх попередніх обов’язків готовий повернутися і співзасновник компанії Грег Брокман, пише The Verge. Умовою для повернення Альтмана та Брокмана є зміна решти членів правління.

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