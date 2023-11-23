Скандал в OpenAI: 90% працівників пригрозили перейти в Microsoft
Більшість працівників OpenAI підписали лист з вимогою розпустити раду директорів компанії й пригрозили перейти у Microsoft у разі невиконання їх вимог. Про це
700 з 770 співробітників OpenAI вирішили підтримати звільненого радою директорів засновника й СЕО компанії Сема Альтмана. Працівники вимагають змінити раду директорів, в іншому випадку вони готові перейти працювати у Microsoft, куди після звільнення запросили Альтмана.
У листі йдеться про те, що вони «не можуть працювати на людей, які не володіють достатньою компетентністю, розсудливістю і турботою». Водночас Microsoft запевнив, що для всіх співробітників OpenAI знайдуться вакансії, йдеться у листі.
Сам Альтман не полишає надії повернутися на свою посаду в OpenAI. До своїх попередніх обов’язків готовий повернутися і співзасновник компанії Грег Брокман,
Передісторія
- 17 листопада Рада директорів OpenAI оголосила, що звільнила Альтмана, заявивши, що він «не був послідовно відвертим у своїх контактах із правлінням». З Альтманом із компанії пішли президент OpenAI Грег Брокман і кілька провідних розробників.
- Це рішення засудили інвестори і співробітники, після чого рада директорів почала переговори з Альтманом про його повернення. Проте після звільнення з OpenAI Сем Альтман влаштувався на роботу в Microsoft, де очолив «передову дослідницьку групу» в галузі штучного інтелекту. Разом з Альтманом у компанію перейшли Грег Брокман та інші колишні працівники OpenAI.
- OpenAI була заснована у 2015 році. У 2019 році Microsoft інвестувала в компанію OpenAI $1 млрд. У 2021 році корпорація також надавала фінансову підтримку проекту. Чат-бот ChatGPT компанія OpenAI представила у листопаді 2022 року. У січні 2023 року OpenAI та Microsoft уклали довгострокову угоду загальною вартістю близько $10 млрд.