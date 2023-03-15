Більш креативна та рідше вигадує факти: OpenAI запустила нову модель модель GPT-4

Дослідницька лабораторія штучного інтелекту OpenAI випустила GPT-4, останню версію революційної системи штучного інтелекту, на основі якої працює ChatGPT, повідомляє Thе Guardian.

За словами розробників, нова версія є більш креативною, менш схильною до вигадування фактів і менш упередженою, ніж її попередниця.

Співзасновник OpenAI Сем Альтман назвав її «нашою найпотужнішою та найбільш узгодженою моделлю» і додав, що вона є «мультимодальною» — тобто може приймати в якості вхідних даних як зображення, так і текст, дозволяючи користувачам задавати запитання про зображення. Нова версія може обробляти великі масиви тексту та запам’ятовувати і виконувати дії з більш ніж 20 000 слів одночасно.

Нова модель вже доступна для користувачів ChatGPT Plus, платної версії чат-бота ChatGPT.

OpenAI також співпрацює з комерційними партнерами, щоб запропонувати послуги на основі GPT-4. Новий рівень підписки на додаток для вивчення мов Duolingo, Duolingo Max, тепер пропонуватиме англомовним користувачам розмови французькою або іспанською на основі штучного інтелекту, а також зможе використовувати GPT-4 для пояснення помилок тих, хто вивчає мову.

Компанія з обробки платежів Stripe використовує GPT-4, щоб відповідати на запитання служби підтримки від корпоративних користувачів і допомагати позначати потенційних шахраїв на форумах підтримки компанії.

Під час демонстрації GPT-4 у вівторок президент і співзасновник Open AI Грег Брокман також дав користувачам змогу коротко ознайомитися з можливостями розпізнавання зображень найновішої версії системи, яка ще не є загальнодоступною та лише тестується. Ця функція дозволить GPT-4 аналізувати та відповідати на зображення, які надсилаються разом із підказками, а також відповідати на запитання чи виконувати завдання на основі цих зображень.

«GPT-4 — це не просто мовна модель, це також візуальна модель, — сказав Брокман. — Вона здатна гнучко приймати вхідні дані, які довільно вставляють зображення та текст, щось на зразок документа».

Під час презентації GPT-4 попросили описати, чому зображення білки з камерою є смішним. Штучний інтелект відповів, що це кумедно, оскільки «ми не очікуємо, що вони використовуватимуть камеру чи поводитимуться як люди».

Іншим прикладом стала надіслана Брокманом до GPT-4 світлина намальованого від руки ескізу елементарного веб-сайту — система на основі креслення створила робочий сайт.

OpenAI стверджує, що GPT-4 виправила або скоротила багато критичних зауважень, які користувачі мали щодо попередньої версії системи. Як «велика мовна модель» GPT-4 навчається на величезній кількості даних, зібраних з Інтернету, і намагається надати відповіді на речення та запитання, статистично подібні до тих, що вже існують у реальному світі.