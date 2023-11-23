Microsoft найняла колишнього главу OpenAI

Він очолить підрозділ із розробки штучного інтелекту.

Microsoft найняла колишнього генерального директора OpenAI Сема Альтмана, якого нещодавно звільнили з компанії. Разом з ним на нове місце роботи перейде і один із засновників OpenAI Грег Брокман, який залишив компанію слідом за Альтманом, повідомляє The Verge , інформує ZN.ua .

Сем Альтман перейшов до Microsoft © EPA-EFE/JIM LO SCALZO

Альтмана звільнили 17 листопада, коли рада директорів заявила, що «більше не впевнена у його здатності продовжувати керувати OpenAI». На вихідних, які послідували за звільненням, велися переговори про можливе повернення Альтмана в OpenAI. Разом з тим, вже в понеділок, 20 листопада, глава Microsoft Сатья Наделла заявив, що Альтман та Брокман приєднаються до компанії та очолять дослідницьку групу з розробки штучного інтелекту.

Альтман підтвердив, що переходить до Microsoft . Він репостнув повідомлення Наделли в Х (колишній Twitter) з коментарем «місія продовжується».

«За минулі роки ми багато чого дізналися про те, як надати засновникам і новаторам простір для створення незалежних особистостей і культур усередині Microsoft , включаючи GitHub, Mojang Studios і LinkedIn, і я з нетерпінням чекаю, коли ви зробите те саме», - написав Наделла у відповідь.

Новим тимчасовим генеральним директором OpenAI було призначено колишнього генерального директора та співзасновника Twitch Емметта Шира. Він змінив на цій посаді Міру Мураті, яку призначили тимчасовим генеральним директором після скандального звільнення Альтмана у п'ятницю.

Джерела The Verge повідомили, що Альтман хотів повернутися в OpenAI, але рада директорів компанії відмовилася йти йому назустріч.

За даними The New York Times, нещодавно Альтман запропонував інвесторам окремий стартап зі створення спеціалізованих чіпів AI Tensor Processing Unit (TPU), що конкурують із Nvidia. Проект TPU отримав кодову назву Tigris та привернув увагу низки відомих венчурних фірм та викликав інтерес з боку Microsoft .

Це звільнення викликало хвилю обурення в технологічній індустрії, де Альтмана добре знають не тільки по OpenAI, а й за його багаторічним керівництвом Y Combinator, інкубатором для стартапів Кремнієвої долини. OpenAI підтримується потужними інвесторами, включаючи Microsoft , Thrive Capital і Sequoia Capital, і багато хто з них дізнався про усунення керівника лише за хвилину до оголошення про його звільнення або взагалі після того, як новина стала публічною.

OpenAI контролюється некомерційною організацією із шістьма членами правління. Один із них — Грег Брокман, президент та член правління OpenAI, на знак протесту проти звільнення Альтмана пішов у відставку.

Через унікальну структуру OpenAI її інвестори не можуть офіційно впливати на те, що відбувається з компанією, або на те, хто її очолює. У той же час підтримка інвесторів досі має вирішальне значення для стартапу, якому потрібні кошти в процесі розвитку технології.