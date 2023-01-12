Microsoft хоче інвестувати $10 мільярдів у компанію OpenAI, яка розвиває штучний інтелект

Корпорація Microsoft веде переговори про інвестування $10 млрд в одну з провідних у світі компаній зі штучного інтелекту OpenAI, яка є власником ChatGPT — надзвичайно популярного чатбота. Про це повідомляє Semafor із посиланням на джерела, які знайомі з цим питанням.

Фото: wikipedia.org

Деталі

Фінансування, яке також включатиме інші венчурні компанії, оцінить OpenAI у $29 млрд, включаючи нові інвестиції. Незрозуміло, чи була угода завершена, але документи, надіслані потенційним інвесторам останніми тижнями з описом її умов, вказують на цільове закриття угоди до кінця 2022 року.

Вливання Microsoft стане частиною угоди, згідно з якою компанія отримає 75% прибутку OpenAI, доки не відшкодує свої інвестиції.

Після досягнення цього порогу він повернеться до структури, яка відображає право власності на OpenAI: Microsoft матиме 49% акцій, інші інвестори отримають ще 49%, а некомерційна материнська організація OpenAI отримає 2%.

Існує також обмеження прибутку, яке різниться для кожної групи інвесторів — це незвично для венчурних угод, які, як сподіваються інвестори, можуть повернути у 20 30 разів більше грошей. Умови та сума інвестицій можуть змінитися, і угода може бути розірвана.

Microsoft робить ставку на штучний інтелект

За даними The Information, Microsoft хоче застосувати технології штучного інтелекту OpenAI у своїх додатках для офісу — Word (текстовий редактор), PowerPoint (редактор презентацій), Outlook (поштовий сервіс та календар) та інших.

Microsoft і OpenAI відмовилися від коментарів. Минулого тижня The Wall Street Journal повідомив, що ChatGPT дозволяв співробітникам і першим інвесторам продавати свої акції.

У жовтні The Information повідомляв, що Microsoft , яка інвестувала $1 млрд в OpenAI у 2019 році, веде переговори про збільшення своєї частки в компанії.

Популярність ChatGPT

Минулого місяця соцмережі вибухнули після запуску ChatGPT — бота, що генерує речення, які дуже точно імітують справжню прозу, написану людьми. Бота просили створювати рецепти коктейлів, писати тексти пісень та сценарії.

ChatGPT також вміє переконливо відповідати на додаткові питання, які логічно пов’язані із попередніми.

Це також почало хвилювати користувачів, як надалі можна відрізнити тексти бота від творінь реальної людини? Варто зазначити, що ChatGPT заборонили у школах Нью-Йорка через те, що викладачі не розрізняють тексти чатбота і твори, написані учнями.