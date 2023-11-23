Сем Альтман повернеться на посаду СЕО OpenAI

Співзасновник OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як його звільнили 17 листопада. Про це повідомляється у Twitter компанії.

Фото:asiaplustj.info

Що відомо

Сторони досягли принципової згоди щодо повернення Сема Альтмана в OpenAI на посаду СЕО компанії.

Оновлений склад ради директорів на початку включатиме Брета Тейлора (голова), Ларрі Саммерса та Адама Д?Анджело.

Сторони ще працюють над деталями домовленості.

«Коли я вирішив приєднатися до Microsoft , було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене та команди. Завдяки новій раді директорів та підтримці Сатьї Наделли, я з нетерпінням чекаю повернення до OpenAI та розвитку нашого міцного партнерства з Microsoft », — написав Альтман в Twitter .

Передісторія

17 листопада рада директорів OpenAI звільнила Сема Альтмана з посади СЕО компанії. Тимчасовим СЕО призначили СТО компанії Міру Мураті.

Після звільнення Альтмана у відставку також подав співзасновник та топменеджер OpenAI Грег Брокман. Крім того, про звільнення повідомили три старші дослідники OpenAI — Якуб Пахоцкі, Олександр Мадрі та Шимон Сідор.