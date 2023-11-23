Сем Альтман повернеться на посаду СЕО OpenAI

Співзасновник OpenAI Сем Альтман повернеться на посаду СЕО компанії після того, як його звільнили 17 листопада. Про це повідомляється у Twitter компанії.

Сем Альтман повернеться на посаду СЕО OpenAI
Фото:asiaplustj.info

Що відомо

Сторони досягли принципової згоди щодо повернення Сема Альтмана в OpenAI на посаду СЕО компанії.

Оновлений склад ради директорів на початку включатиме Брета Тейлора (голова), Ларрі Саммерса та Адама Д?Анджело.

Сторони ще працюють над деталями домовленості.

«Коли я вирішив приєднатися до Microsoft, було зрозуміло, що це найкращий шлях для мене та команди. Завдяки новій раді директорів та підтримці Сатьї Наделли, я з нетерпінням чекаю повернення до OpenAI та розвитку нашого міцного партнерства з Microsoft», — написав Альтман в Twitter.

Передісторія

17 листопада рада директорів OpenAI звільнила Сема Альтмана з посади СЕО компанії. Тимчасовим СЕО призначили СТО компанії Міру Мураті.

Після звільнення Альтмана у відставку також подав співзасновник та топменеджер OpenAI Грег Брокман. Крім того, про звільнення повідомили три старші дослідники OpenAI — Якуб Пахоцкі, Олександр Мадрі та Шимон Сідор.

20 листопада стало відомо, що Альтман не повернеться на посаду СЕО OpenAI, обов’язки тимчасового СЕО компанії буде виконувати співзасновник та колишній СЕО стрімінгової платформи Twitch Еммет Шир. CEO Microsoft Сатья Наделла повідомив, що Альтман очолить передову дослідницьку групу ШІ в Microsoft.





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