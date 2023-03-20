Гендиректор OpenAI «побоюється» ChatGPT і впевнений, що через даний ШІ зникне низка професій

За два місяці після випуску чат-бота кількість його активних користувачів перевищила 100 мільйонів, інформує ZN.ua.

Гендиректор OpenAI «побоюється» ChatGPT і впевнений, що через даний ШІ зникне низка професій
© Скріншот Youtube

Генеральний директор OpenAI Сем Олтмен визнав, що він «трохи боїться» створеного його компанією чат-бота ChatGPT і вважає, що розвиток цього штучного інтелекту призведе до зникнення низки професій.

«Думаю, якби я сказав, що трохи не наляканий, то ви або перестали б мені довіряти, або дуже засмутилися від того, що я працюю на цій посаді», - сказав Олтмен в інтерв'ю ABC News, додавши, що «людям варто радіти тому, що його компанія трохи налякана», оскільки це свідчить про високу якість розробки.

Олтмен визнає, що штучний інтелект може «відібрати» у людей багато робочих місць, проте в такій ситуації можуть з'явитися інші робочі місця, які будуть набагато кращими за застарілі.

«Головна причина розробки ІІ – підвищення якості життя людей», – нагадав він.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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