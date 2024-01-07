Вчені оцінили ймовірність вимирання людства через розвиток ШІ

Ризики "повстання" штучного інтелекту проти людства на даний момент не такі страшні, як, наприклад, використання ШІ з метою підриву демократії, вважають вчені.

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Імовірність вимирання людства внаслідок розвитку штучного інтелекту (ШІ) становить близько 5 відсотків, вважають вчені, передає New Scientist з посиланням на "наймасштабніше" опитування дослідників у цій сфері.

Негативний прогноз про 5% дали 58 відсотків учених у сфері ШІ із опитаних 2700.

Очікується, що протягом наступного десятиліття системи штучного інтелекту з ймовірністю понад 50 відсотків зможуть успішно впоратися з більшістю поставлених завдань, включно з написанням нових пісень, які не відрізняються від робіт, наприклад, Тейлор Свіфт, або створення з нуля цілого сайту з обробки платежів.

Імовірність створення штучного інтелекту, здатного перевершити людину у вирішенні будь-якого завдання, оцінюється у 50 відсотків до 2047 року, а ймовірність того, що всі людські робочі місця стануть повністю автоматизованими – у 50 відсотків до 2116 року. Це на 13 та 48 років раніше, ніж вчені припускали рік тому.

Водночас понад 70% дослідників попереджають не тільки про ризик знищення людства або позбавлення його роботи, а й про поширення діпфейків, маніпулювання громадською думкою, створення надпотужної зброї, авторитарний контроль над населенням, погіршення економічної нерівності тощо. Злочинці можуть використовувати ШІ для поширення дезінформації щодо зміни клімату або підриву демократії.

"У нас уже є технологія, тут і зараз, яка може серйозно підірвати демократію [США]. Подивимося, що станеться на виборах 2024 року", – каже Еміль Торрес із Західного резервного університету Кейза в Огайо.

При цьому, на його думку, високі очікування щодо ШІ можуть і не виправдатися.

"Багато з цих проривів є досить непередбачуваними. І цілком можливо, що галузь ШІ переживе ще одну зиму", – каже він, маючи на увазі згасання фінансування та корпоративного інтересу до ШІ у 1970-80-ті роки.