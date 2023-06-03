Розвиток ШІ може призвести до кінця людського домінування – Харарі

За словами вченого, у певному сенсі можна говорити про завершення історії людства.

Ізраїльський історик і футуролог Юваль Ной Харарі під час виступу на Frontiers Forum у Швейцарії заявив, що розвиток різних систем штучного інтелекту призведе до того, що вони отримають необмежений вплив на думки та світогляд людей. Люди вже починають використовувати ШІ як «оракула» та єдине джерело інформації, якої потребують, інформує ZN.ua.

Розвиток ШІ може призвести до кінця людського домінування – Харарі
Харарі вважає ШІ потенційною загрозою людству
© YES (Yalta European Strategy)

«Навіщо щось шукати самому, якщо можна попросить оракула розповісти все, що завгодно... Навіщо читати газету, якщо можна просто попросити оракула її переказати? І навіщо шукати, що купити, якщо можна просто спитати у оракула? Незабаром вся індустрія реклами може впасти, а ШІ та люди, які його контролюють, стануть дуже впливовими. Те, про що ми потенційно говоримо, це не менш як кінець людської історії. Або, якщо точніше, кінець є частиною того, що ми називаємо історією, з домінуванням людини», - заявив Харарі.

Він зазначив, що історія – це взаємодія між нашими біологічними потребами та бажаннями та культурними продуктами, такими як релігія та закони. Але що станеться із цією взаємодією, якщо контроль над культурою отримає ШІ?

«Люди ніколи не взаємодіють із реальністю безпосередньо. Ми завжди оточені коконом культури. І ми завжди сприймаємо реальність крізь призму культури. Наші політичні погляди сформовані історіями журналістів та анекдотами друзів. Наші сексуальні уподобання сформовані фільмами та казками… І раніше цей кокон завжди формували інші люди. Інструменти, як друкована преса, радіо та телебачення, допомагали поширювати культурні твори людей, але вони не створювали нічого нового самі. Преса не може створити нову книгу, вона завжди є продуктом роботи людини. Але ШІ абсолютно інший, оскільки може створювати нові ідеї та нову культуру. І велике питання в тому, яке сприйматиме реальність крізь призму, створену нелюдським інтелектом», - заявив Харарі.

За словами вченого, у перші роки ШІ створюватиме щось схоже на твори людини, але з кожним роком вона все далі йтиме туди, куди люди ще не доходили.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
В Україні став доступний додаток ChatGPTВ Україні став доступний додаток ChatGPT
Ілон Маск вважає, що штучний інтелект буде керувати наступними війнамиІлон Маск вважає, що штучний інтелект буде керувати наступними війнами
Штучний інтелект вже зламав операційну систему людської цивілізації – ХараріШтучний інтелект вже зламав операційну систему людської цивілізації – Харарі
Розвиток ШІ може призвести до кінця людського домінування – ХараріРозвиток ШІ може призвести до кінця людського домінування – Харарі
Штучний інтелект відбере робочі місця переважно у жінок - дослідженняШтучний інтелект відбере робочі місця переважно у жінок - дослідження
Блок рекламы


Похожие новости
Штучний інтелект вже зламав операційну систему людської цивілізації – ХараріШтучний інтелект вже зламав операційну систему людської цивілізації – Харарі
На Amazon з'явилося багато книг, написаних за допомогою ChatGPT. Книжкова індустрія може змінитисяНа Amazon з'явилося багато книг, написаних за допомогою ChatGPT. Книжкова індустрія може змінитися
Steam отметила быстрый рост числа пользователей Windows 11 — уже до конца года их может стать больше, чем у Windows 10Steam отметила быстрый рост числа пользователей Windows 11 — уже до конца года их может стать больше, чем у Windows 10
Уязвимость браузера Safari может привести к утечке данных и раскрытию личности пользователяУязвимость браузера Safari может привести к утечке данных и раскрытию личности пользователя
Недавнее обновление Windows 10 может вызвать проблемы с сетевой печатью
Chrome 93 может считывать одноразовые SMS-пароли со смартфона и переносить их в десктопную версию браузера
Функция Focus Sessions в Windows 11 поможет сосредоточиться на работе
Антивирусник от Norton 360 поможет майнить криптовалюту
Google и Microsoft нашли новую процессорную уязвимость. Патч может снизить производительность
Проблема с безопасностью Apple Mac может повториться
Последние новости
Подгружаем последние новости