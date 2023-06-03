Розвиток ШІ може призвести до кінця людського домінування – Харарі

За словами вченого, у певному сенсі можна говорити про завершення історії людства.

Ізраїльський історик і футуролог Юваль Ной Харарі під час виступу на Frontiers Forum у Швейцарії заявив, що розвиток різних систем штучного інтелекту призведе до того, що вони отримають необмежений вплив на думки та світогляд людей. Люди вже починають використовувати ШІ як «оракула» та єдине джерело інформації, якої потребують, інформує ZN.ua .

Харарі вважає ШІ потенційною загрозою людству © YES (Yalta European Strategy)

«Навіщо щось шукати самому, якщо можна попросить оракула розповісти все, що завгодно... Навіщо читати газету, якщо можна просто попросити оракула її переказати? І навіщо шукати, що купити, якщо можна просто спитати у оракула? Незабаром вся індустрія реклами може впасти, а ШІ та люди, які його контролюють, стануть дуже впливовими. Те, про що ми потенційно говоримо, це не менш як кінець людської історії. Або, якщо точніше, кінець є частиною того, що ми називаємо історією, з домінуванням людини», - заявив Харарі.

Він зазначив, що історія – це взаємодія між нашими біологічними потребами та бажаннями та культурними продуктами, такими як релігія та закони. Але що станеться із цією взаємодією, якщо контроль над культурою отримає ШІ?

«Люди ніколи не взаємодіють із реальністю безпосередньо. Ми завжди оточені коконом культури. І ми завжди сприймаємо реальність крізь призму культури. Наші політичні погляди сформовані історіями журналістів та анекдотами друзів. Наші сексуальні уподобання сформовані фільмами та казками… І раніше цей кокон завжди формували інші люди. Інструменти, як друкована преса, радіо та телебачення, допомагали поширювати культурні твори людей, але вони не створювали нічого нового самі. Преса не може створити нову книгу, вона завжди є продуктом роботи людини. Але ШІ абсолютно інший, оскільки може створювати нові ідеї та нову культуру. І велике питання в тому, яке сприйматиме реальність крізь призму, створену нелюдським інтелектом», - заявив Харарі.

За словами вченого, у перші роки ШІ створюватиме щось схоже на твори людини, але з кожним роком вона все далі йтиме туди, куди люди ще не доходили.