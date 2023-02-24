На Amazon з'явилося багато книг, написаних за допомогою ChatGPT. Книжкова індустрія може змінитися

На Amazon можна знайти велику кількість електронних книг, автором чи співавтором яких є чат-бот ChatGPT компанії Open AI. Про це повідомляє Reuters, співробітники якого проаналізували асортимент Amazon Kindle.

Фото: vctr.media

Історія Бретта Шіклера

Як приклад наводиться історія Бретта Шіклера, продавця з Рочестера, штат Нью-Йорк, США . Донедавна він не уявляв того, що може стати автором, чия книга буде опублікована. Але з появою ChatGPT він вирішив спробувати себе у ролі письменника.

Усього кілька годин знадобилося Шиклеру, щоб написати 30-сторінкову дитячу книгу за допомогою просунутого чат-бота, який здатний генерувати текстові блоки у відповідь на конкретні запити.

Після цього він виставив свій витвір на продаж на майданчику Amazon за $2,99 за електронну версію та $9,99 за друковану версію. Книга «Мудра маленька білка: історія про заощадження та інвестиції» не була надто популярною, але допомогла Шіклеру заробити близько $100.

Попри те, що дохід хоч і невеликий, його може бути достатньо, щоб спонукати Шіклера та інших непрофесійних авторів до створення інших книг за допомогою ІІ-алгоритмів.

Станом на середину лютого в магазині Amazon Kindle було понад 200 електронних книг, у яких ChatGPT вказувався як автор або співавтор, включаючи такі роботи, як «Як писати та створювати контент за допомогою ChatGPT», «Сила домашньої роботи» та збірка поезій «Відлуння життя».

Новий піджанр

На Amazon навіть з'явився новий піджанр, роботи у якому повністю генеруються штучним інтелектом. Однак особливості ChatGPT і факт того, що багато авторів не розкривають інформацію про використання чат-бота при написанні своїх книг, не дозволяють дати реальну оцінку того, як багато електронних книг вже написано за допомогою нейромережі.

Варто зазначити, що Amazon є найбільшим майданчиком з продажу як фізичних, так і електронних книг, на частку якого припадає більш ніж половина продажів у США та, за деякими оцінками, понад 80% ринку електронних книг.

Книжкова індустрія може змінитися

ChatGPT впритул наблизився до того, щоб перевернути усталену книжкову індустрію. Автори-початківці, які прагнуть швидко заробити все частіше звертаються до програмного забезпечення для створення електронних книг і подальшої їх монетизації шляхом публікації через Kindle Direct Publishing. Ілюстровані дитячі книжки є улюбленою темою таких авторів.

На YouTube, TikTok та Reddit з'явилися сотні уроків, автори яких показують, як можна створити готову книгу лише за кілька годин. При цьому автори електронних книг не завжди згадують використання нейромереж у своїх роботах, оскільки при публікації на Amazon цього робити не потрібно.

Чи планує Amazon змінити правила щодо книг, що публікуються на платформі компанії, поки невідомо.