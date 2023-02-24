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2023-02-24
Китай заборонив техкомпаніям пропонувати користувачам доступ до ChatGPT – ЗМІ
Влада країни вважає, що чат-бот поширює американську «дезінформацію», інформує
Китайські регулятори наказали великим технологічним компаніям не пропонувати своїм користувачам доступу до чат-боту ChatGPT. Як повідомляє
Tencent Holdings та Ant Group, фінтех-філія Alibaba Group Holding, отримали вказівку не пропонувати доступ до сервісів ChatGPT на своїх платформах ні безпосередньо, ні через третіх осіб. Джерела видання також додали, що технологічним компаніям необхідно звітувати перед регулюючими органами, перш ніж вони запустять свої власні послуги, схожі на ChatGPT.
Фаїна Вауліна, ZN.ua