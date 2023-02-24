Китай заборонив техкомпаніям пропонувати користувачам доступ до ChatGPT – ЗМІ

Влада країни вважає, що чат-бот поширює американську «дезінформацію», інформує ZN.ua.

Китай заборонив техкомпаніям пропонувати користувачам доступ до ChatGPT – ЗМІ
Китай заборонив техкомпаніям пропонувати доступ до ChatGPT
© depositphotos / Wavebreakmedia

Китайські регулятори наказали великим технологічним компаніям не пропонувати своїм користувачам доступу до чат-боту ChatGPT. Як повідомляє Nikkei з посиланням на джерела, Пекін побоюється, що бот даватиме користувачам відповіді, які не пройшли цензуру.

Tencent Holdings та Ant Group, фінтех-філія Alibaba Group Holding, отримали вказівку не пропонувати доступ до сервісів ChatGPT на своїх платформах ні безпосередньо, ні через третіх осіб. Джерела видання також додали, що технологічним компаніям необхідно звітувати перед регулюючими органами, перш ніж вони запустять свої власні послуги, схожі на ChatGPT.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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Китай заборонив техкомпаніям пропонувати користувачам доступ до ChatGPT – ЗМІКитай заборонив техкомпаніям пропонувати користувачам доступ до ChatGPT – ЗМІ
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