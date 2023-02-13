Білл Гейтс вважає, що ChatGPT — це найважливіша інновація на даний час

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс вважає, що ChatGPT, чат-бот, який дає разюче схожі на людські відповіді на запити користувачів, так само важливий, як і винахід інтернету. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій діловій газеті Handelsblatt, повідомляє CNBC.

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«Досі штучний інтелект міг читати і писати, але не міг зрозуміти зміст. Нові програми, такі як ChatGPT, зроблять багато офісних робіт більш ефективними, допомагаючи виписувати рахунки або писати листи. Це змінить наш світ», — сказав він.

Варто зазначити, що ChatGPT, розроблений американською фірмою OpenAI за підтримки Microsoft Corp, був визнаний був визнаний найшвидше зростаючим споживчим додатком в історії.

Цього тижня Microsoft оголосила, що її пошукова система Bing частково працюватиме на технології штучного інтелекту (ШІ) ChatGPT. Google нещодавно анонсувала Bard, свого конкурента ChatGPT.

За словами Гейтса, оптимізації, які ШІ може запропонувати для читання та запису, матимуть «величезний вплив». У сфері охорони здоров'я та освіти ШІ може відчутно підвищити ефективність та значно покращити результати.

«Найпростіший спосіб зрозуміти це — те, що ШІ дуже добре розпізнає мову і візуальне розпізнавання, але по суті не вміє читати», — сказав він. Іншими словами, традиційні платформи ШІ не могли насправді обробляти мову, яку вони сприймали. Але нові платформи, такі як ChatGPT, здатні навчатися, а також читати і писати за допомогою нових знань.

Як приклад, Гейтс вказав на гіпотетичну інтеграцію з програмним забезпеченням для спільної роботи Microsoft Teams, зазначивши, що ШІ може відстежувати розмову для отримання відповідної інформації на основі зустрічі.

«Прогрес у найближчі кілька років, спрямований на те, щоб зробити ці речі ще кращими, буде значним», — сказав Гейтс.