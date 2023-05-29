Ілон Маск вважає, що штучний інтелект буде керувати наступними війнами

Учений і мільярдер Ілон Маск вважає, що вже найближчим часом у розвинених країнах почнуть використовувати штучний інтелект для ведення війн. ШІ вироблятиме стратегію та керуватиме тактикою. А битви між розвиненими країнами перетворяться на війну дронів.

Про це вчений заявив, виступаючи по відеозв'язку на саміті Ради генеральних директорів Wall Street Journal (WSJ) у Лондоні, пише Sky News.

Він вважає, що на даному етапі розвитку людської цивілізації ШІ представляє для людей більше потенційної шкоди, аніж користі. На думку ученого, ШІ – це джин, який може бути небезпечним для тих, хто дасть йому волю.

Маск вважає, що вже незабаром штучний інтелект може бути використаний розвиненими країнами задля досягнення переваги на полі бою. Він більш досконалий, ніж людина, його логіка бездоганна, він блискавично реагує на ситуацію і здатний оцінювати безліч деталей.

"Я очікую, що першим державним застосуванням ШІ буде технологія зброї, щоб мати більш досконалу зброю на полі бою, яка може реагувати швидше, ніж будь-яка людина. Це дійсно те, на що ШІ буде здатний", - заявив учений.

Причому він вважає, що армія під керівництвом ШІ, найімовірніше, складатиметься не з людей, а з машин, якими можна буде керувати з єдиного командного центру під керівництвом ШІ. По суті війна майбутнього – це війна керованих машин, на чолі яких стоятиме супермозок.

"Будь-які майбутні війни між розвиненими країнами або, принаймні, країнами, що володіють великою кількістю безпілотних літальних апаратів, будуть війнами дронів під керівництвом ШІ", - переконаний мільярдер.

До речі, не виключено, що й люди все ж таки зможуть брати участь у таких війнах. Вони також отримають суперздібності завдяки взаємодії людського мозку з комп'ютером. І це не фантастична модель віддаленого майбутнього, а найближча перспектива.

Нагадаємо, що компанія Neuralink, яка належить Ілону Маску, отримала дозвіл на досліди з людьми щодо вживлення мікрочіпів у головний мозок.