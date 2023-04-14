Європарламент готує жорсткий закон щодо використання штучного інтелекту – FT

Жорсткі правила стосуватимуться, зокрема, авторського права.

Європейський парламент готує жорсткі законодавчі заходи щодо використання штучного інтелекту, пише The Financial Times.

За словами людей, знайомих із процесом, євродепутати у Брюсселі близькі до погодження низки пропозицій, які мають стати частиною європейського закону про штучний інтелект.

Серед заходів, які, ймовірно, будуть запропоновані парламентаріями - зобов'язати розробників таких продуктів, як ChatGPT від OpenAI, заявляти, чи використовуються для навчання моделей ШІ матеріали, захищені авторським правом, що дозволить творцям контенту вимагати оплату. Раніше компанія Getty Images заявила, що програма Stability AI використовувала мільйони її зображень, захищених авторським правом, без згоди. Митці в США також подали колективні позови проти Stability AI та інших компаній після того, як виявили, що їхні роботи були використані для навчання систем штучного інтелекту.

Європарламентарі також хочуть, щоб відповідальність за неправомірне використання програм ШІ несли розробники, такі як OpenAI, а не невеликі компанії, які їх використовують.

Однією зі спірних пропозицій євродепутатів є заборона на використання системи розпізнавання осіб у громадських місцях за будь-яких обставин. Очікується, що держави-члени ЄС, які зазнають тиску з боку місцевих поліцейських сил, чинитимуть опір повній забороні на біометрію.

Пропозиції Європейського парламенту, які, як очікується, будуть ратифіковані наступного місяця, можуть також включати заборону на предиктивну поліцію, використання алгоритмів для передбачення злочинів чи ідентифікації підозрюваних, а також на розпізнавання емоцій, використання ШІ для визначення почуттів та душевного стану людини.

Закон про штучний інтелект ЄС планує ухвалити до кінця 2024 року.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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Європарламент готує жорсткий закон щодо використання штучного інтелекту – FTЄвропарламент готує жорсткий закон щодо використання штучного інтелекту – FT
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