Apple, яка працює над розвитком штучного інтелекту, заборонила співробітникам користуватися технологією

Інші великі світові корпорації також почали забороняти співробітникам користуватися штучним інтелектом.

Співробітникам Apple заборонили користуватися на роботі ChatGPT з міркувань безпеки, хоча корпорація й сама працює над розробкою власної аналогічної технології. Про це пише The Wall Street Journal.

Apple, яка працює над розвитком штучного інтелекту, заборонила співробітникам користуватися технологією
© Соцмережі

Apple стурбована тим, що інструменти штучного інтелекту можуть сприяти витоку конфіденційних даних компанії.

Інші великі світові корпорації також почали забороняти співробітникам користуватися штучним інтелектом. Серед них - банки, фінансові служби та заклади охорони здоров'я тощо. Вони побоюються, що користування ChatGPT може ненавмисно надати чат-боту конфіденційну інформацію.

Серед таких компаній:

• Amazon
• Samsung
• Verizon
• JPMorgan Chase
• Bank of America
• Goldman Sachs
• Citigroup


Лія Ільченко, ZN.ua





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