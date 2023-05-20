Apple, яка працює над розвитком штучного інтелекту, заборонила співробітникам користуватися технологією

Інші великі світові корпорації також почали забороняти співробітникам користуватися штучним інтелектом.

Співробітникам Apple заборонили користуватися на роботі ChatGPT з міркувань безпеки, хоча корпорація й сама працює над розробкою власної аналогічної технології. Про це пише The Wall Street Journal .



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Apple стурбована тим, що інструменти штучного інтелекту можуть сприяти витоку конфіденційних даних компанії.

Інші великі світові корпорації також почали забороняти співробітникам користуватися штучним інтелектом. Серед них - банки, фінансові служби та заклади охорони здоров'я тощо. Вони побоюються, що користування ChatGPT може ненавмисно надати чат-боту конфіденційну інформацію.



Серед таких компаній:

• Amazon

• Samsung

• Verizon

• JPMorgan Chase

• Bank of America

• Goldman Sachs

• Citigroup