Apple, яка працює над розвитком штучного інтелекту, заборонила співробітникам користуватися технологією
Інші великі світові корпорації також почали забороняти співробітникам користуватися штучним інтелектом.
Співробітникам Apple заборонили користуватися на роботі ChatGPT з міркувань безпеки, хоча корпорація й сама працює над розробкою власної аналогічної технології. Про це пише
Apple стурбована тим, що інструменти штучного інтелекту можуть сприяти витоку конфіденційних даних компанії.
Інші великі світові корпорації також почали забороняти співробітникам користуватися штучним інтелектом. Серед них - банки, фінансові служби та заклади охорони здоров'я тощо. Вони побоюються, що користування ChatGPT може ненавмисно надати чат-боту конфіденційну інформацію.
Серед таких компаній:
• Amazon
• Samsung
• Verizon
• JPMorgan Chase
• Bank of America
• Goldman Sachs
• Citigroup