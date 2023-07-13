Ілон Маск запустив власну компанію з розробки штучного інтелекту
Раніше бізнесмен уже говорив про те, що хоче створити ШІ, який «допоможе розібратися у природі Всесвіту».
Засновник компаній SpaceX і Tesla, а віднедавна й власник Twitter Ілон Маск заявив про створення нової компанії, яка займатиметься розробкою штучного інтелекту. Вона отримала назву xAI, інформує ZN.ua.
Про саму компанію поки що відомо мало. На її сайті написано, що її основним завданням є «розуміння істинної природи Всесвіту». Але наголошується, що питання про новий проєкт можна буде поставити 14 липня в онлайн-чаті у Twitter.
«Нашу команду очолює Ілон Маск, генеральний директор Tesla та SpaceX. Раніше ми працювали в DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla та Університеті Торонто. Разом ми надали деякі з найбільш широко використовуваних методів у цій галузі, зокрема оптимізатор Adamа, пакетну нормалізацію, нормалізацію шарів та виявлення змагальних прикладів. Крім того, ми представили інноваційні методи та аналізи, такі як Transformer-XL, автоформалізація, що запам'ятовує перетворювач, масштабування розміру партії та µTransfer. Ми працювали та керували розробкою деяких з найбільших проривів у цій галузі, включаючи AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 та GPT-4», - йдеться на стартовому сайті xAI.
Нижче також можна ознайомитися з командою, яка працюватиме у новому проекті. У компанії також розповіли, що команду консультує Ден Хендрікс, який нині є директором Центру безпеки ШІ.
Про те, що Маск створює власну компанію з розробки штучного інтелекту, ЗМІ повідомили у квітні, але офіційного підтвердження цього не було. Тоді зазначалося, що компанія має стати конкурентом OpenAI, що створила ChatGPT чат-бот.