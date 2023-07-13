Ілон Маск запустив власну компанію з розробки штучного інтелекту

Раніше бізнесмен уже говорив про те, що хоче створити ШІ, який «допоможе розібратися у природі Всесвіту».

Засновник компаній SpaceX і Tesla, а віднедавна й власник Twitter Ілон Маск заявив про створення нової компанії, яка займатиметься розробкою штучного інтелекту. Вона отримала назву xAI, інформує ZN.ua.

Ілон Маск запустив власну компанію з розробки штучного інтелекту
Ілон Маск створив власну компанію з розробки ШІ
© Getty Images

"Оголошують про створення xAI, яка допоможе зрозуміти реальність", - написав Маск у Twitter.

Announcing формування з @xAI до understand reality

- Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2023

Про саму компанію поки що відомо мало. На її сайті написано, що її основним завданням є «розуміння істинної природи Всесвіту». Але наголошується, що питання про новий проєкт можна буде поставити 14 липня в онлайн-чаті у Twitter.

«Нашу команду очолює Ілон Маск, генеральний директор Tesla та SpaceX. Раніше ми працювали в DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla та Університеті Торонто. Разом ми надали деякі з найбільш широко використовуваних методів у цій галузі, зокрема оптимізатор Adamа, пакетну нормалізацію, нормалізацію шарів та виявлення змагальних прикладів. Крім того, ми представили інноваційні методи та аналізи, такі як Transformer-XL, автоформалізація, що запам'ятовує перетворювач, масштабування розміру партії та µTransfer. Ми працювали та керували розробкою деяких з найбільших проривів у цій галузі, включаючи AlphaStar, AlphaCode, Inception, Minerva, GPT-3.5 та GPT-4», - йдеться на стартовому сайті xAI.

Нижче також можна ознайомитися з командою, яка працюватиме у новому проекті. У компанії також розповіли, що команду консультує Ден Хендрікс, який нині є директором Центру безпеки ШІ.

Про те, що Маск створює власну компанію з розробки штучного інтелекту, ЗМІ повідомили у квітні, але офіційного підтвердження цього не було. Тоді зазначалося, що компанія має стати конкурентом OpenAI, що створила ChatGPT чат-бот.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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