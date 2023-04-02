Польський IT-гігант Euvic Group придбав львівську компанію Exoft

Польський ІТ-консорціум Euvic Group купив львівського постачальника програмного забезпечення Exoft. Сума угоди не розголошується. Про це повідомив співзасновник Mergewave Capital та M&A представник Euvic в Україні Тарас Бачинський, пише AIN.

Фото: facebook.com/exoft

Зі слів Бачинського, Euvic має намір створити сталу присутність в Україні найближчими роками шляхом поглинання українських ІТ-компаній розміром близько 100 фахівців.

Також у планах — будівництво сервісних центрів в Україні, а також розвиток бізнес-центрів на скандинавських та американських ринках, у Дубай та Великій Британії.

Хоча стратегія поглинання хоча й передбачає поступовий викуп контрольного пакета, при цьому поглинута компанія зберігає повну операційну автономність.

Приєднання Exoft є першим кроком на шляху до закордонної експансії Euvic Group. Компанія інтенсивно працює над міжнародною диверсифікацією своєї команди та прагне посилити свою присутність в країнах Східної Європи.

«Так, ми усвідомлюємо ризики, пов’язані з веденням бізнесу в поточній ситуації в Україні, але бачимо в цьому і можливості. ІТ-індустрія, попри все, залишається стабільною. Ми віримо, що війна закінчиться, і хочемо підтримувати наших партнерів у подальшому розвитку», — заявив віцепрезидент Euvic Лукаш Чернецький.

Euvic Group

Euvic Group заснована у Польщі та знаходиться на ринку 17 років, налічуючи близько 5000+ працівників. Компанія спеціалізується на забезпеченні IT послуг у Польщі та деяких європейських країнах.

Exoft

Exoft — українська компанія з центром розробки у Львові, що налічує до 100 ІТ-фахівців. Основна спеціалізація — розробка десктопного, веб та мобільного програмного забезпечення з використанням технологій С#, .NET MVC Web API, ASP.NET, WPF, WCF. Компанія працює на більш ніж 24 іноземних ринках.