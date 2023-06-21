Німецький таблоїд замінить низку редакторів штучним інтелектом

У лютому видавець вже заявляв, що штучний інтелект може зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була, або замінити її.

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Німецький таблоїд Bild, найбільш продавана газета в Європі, планує замінити низку редакційних вакансій штучним інтелектом у рамках програми скорочення витрат на 100 мільйонів євро, пише The Guardian. Про це, за даними видання, вже повідомили співробітників електронним листом, інформує ZN.ua .

Таблоїд також реорганізує свій регіональний газетний бізнес, що, як очікується, призведе до сотень звільнень.

«Газета, на жаль, попрощається з колегами, які мають завдання, котрі в цифровому світі виконуються штучним інтелектом та/або автоматизованими процесами», — йдеться у електронному листі власника видання, найбільшого в Європі видавця медіа Axel Springer SE.

Про листа повідомило видання-конкурент Frankfurter Allgemeine (FAZ), у ньому також повідомляєтья, що роль редакторів, персоналу друкованого виробництва, підредакторів, коректорів і фоторедакторів більше не буде такою, як зараз .

У лютому виконавчий директор Матіас Депфнер оголосив про те, що видавець стане «суто цифровою медіакомпанією».

«Інструменти штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можуть зробити незалежну журналістику кращою, ніж вона була, або замінити її», — сказав він.

Він передбачив, що штучний інтелект незабаром стане кращим у «агрегації інформації», ніж люди-журналісти, і додав, що виживуть лише ті видавці, які створили «найкращий оригінальний контент» – наприклад, журналістські розслідування та оригінальні коментарі.

Bild не надав прямої оцінки кількості робочих місць, які можуть бути втрачені через використання ШІ.

Асоціація журналістів Німеччини розкритикувала плани видавця, попередивши, що скорочення робочих місць у Bild стане не лише антисоціальним по відношенню до співробітників кроком, але й «надзвичайно безглуздим з економічної точки зору».