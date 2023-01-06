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2023-01-06
Студент створив програму для виявлення текстів, написаних штучним інтелектом
На створення програми його надихнув чатбот OpenAI.
Студент коледжу з США створив додаток, покликаний допомогти зрозуміти, чи був написаний текст людиною або новим чатботом ChatGPT компанії OpenAI. Едвард Тіан назвав свою програму GPTZero, повідомляє
Вона має допомогти виявити академічний плагіат, коли тексти пишуться не людьми, а чатботами з використанням штучного інтелекту. Створена програма аналізує текст на складність та «випадковості».
Фаїна Вауліна, ZN.ua