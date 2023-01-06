Студент створив програму для виявлення текстів, написаних штучним інтелектом

Студент коледжу з США створив додаток, покликаний допомогти зрозуміти, чи був написаний текст людиною або новим чатботом ChatGPT компанії OpenAI. Едвард Тіан назвав свою програму GPTZero, повідомляє Gizmodo .

Вона має допомогти виявити академічний плагіат, коли тексти пишуться не людьми, а чатботами з використанням штучного інтелекту. Створена програма аналізує текст на складність та «випадковості».