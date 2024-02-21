Adobe випустила помічника під управлінням ШІ для аналізу текстів

Помічник буде вбудований у програми Reader та Acrobat.

Adobe випустила помічника під управлінням ШІ для аналізу текстів
Штучний інтелект аналізуватиме великі тексти
© Генерація в Runwayml на запит ZN.UA

Компанія Adobe представила поморника під управлінням штучного інтелекту AI Assistant, який буде вбудований у програми Reader та Acrobat. Поки що він доступний тільки в бета-версії, повідомляється на сайті компанії, інформує ZN.ua.

Помічник може аналізувати великі документи і робити їх коротке резюме. Він також відповідає на запитання, а також форматує інформацію для обміну повідомленнями електронною поштою, у звітах та презентаціях.

AI Assistant використовує ті ж самі моделі штучного інтелекту та машинного навчання, що й Acrobat Liquid Mode, яка призначена для читання PDF-файлів на мобільних пристроях.

Користуватися англомовною бета-версією нового помічника можуть користувачі Acrobat Individual, Pro та Teams, а також пробної версії Acrobat Pro. Вона стала доступною 20 лютого.

У компанії стверджують, що незабаром у помічника Reader з'являться й інші функції. Доступні будуть й інші мови.

Представники Adobe заявили про те, що в майбутньому помічник дозволить отримувати інформацію про документи різних форматів та з різних джерел, а також створювати, редагувати та форматувати документи за допомогою ШІ.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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