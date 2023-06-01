Поки що він доступний тільки на iPhone.

В Україні став доступний додаток ChatGPT, розроблений компанією OpenAI. Разом з тим, поки він створений тільки для операційної системи iOS , користувачам Android доведеться трохи зачекати, інформує ZN.ua .

Додаток ChatGPT доступний в Україні © depositphotos / Syda_Productions

Працює програма на операційній системі #IOS# 16.1 або новішій.

Спочатку доступ до програми був відкритий тільки в США , але поступово OpenAI розширила список країн, мешканці яких можуть ним користуватися.

У компанії заявляють, що програма може синхронізувати історію на інших пристроях і підтримує голосове введення. Вона доступна безкоштовно, але для тих, хто користується платною версією, доступи деякі переваги: ексклюзивний доступ до GPT-4, ранній доступ до нових функцій і швидший відгук.

Випустити версію для Android компанія обіцяє вже найближчим часом.