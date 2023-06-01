В Україні став доступний додаток ChatGPT
Поки що він доступний тільки на iPhone.
В Україні став доступний додаток ChatGPT, розроблений компанією OpenAI. Разом з тим, поки він створений тільки для
Працює програма на операційній системі #IOS# 16.1 або новішій.
Спочатку доступ до програми був відкритий тільки в США, але поступово OpenAI розширила список країн, мешканці яких можуть ним користуватися.
У компанії заявляють, що програма може синхронізувати історію на інших пристроях і підтримує голосове введення. Вона доступна безкоштовно, але для тих, хто користується платною версією, доступи деякі переваги: ексклюзивний доступ до GPT-4, ранній доступ до нових функцій і швидший відгук.
Випустити версію для Android компанія обіцяє вже найближчим часом.