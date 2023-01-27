ChatGPT зміг скласти іспити з права та ведення бізнесу

Викладачі права з Університету Міннесоти використали чат-бот ChatGPT для проходження випускних іспитів з чотирьох курсів. У результаті алгоритм зміг набрати необхідну кількість балів для здачі всіх, хоч його результати не можна назвати блискучими, повідомляє Engadget .

У цьому випадку середня оцінка ChatGPT склала С+. А професор бізнесу зі Школи Вортон Університету Пенсільванії Крістіан Тервіш з'ясував, що чат-бот може скласти іспит з менеджменту бізнесу з оцінкою В - В-.