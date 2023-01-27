ChatGPT зміг скласти іспити з права та ведення бізнесу

Але результати штучного інтелекту не можна назвати блискучими, інформує ZN.ua.

ChatGPT зміг скласти іспити з права та ведення бізнесу
Штучний інтелект зміг скласти іспити з права
© depositphotos / Wavebreakmedia

Викладачі права з Університету Міннесоти використали чат-бот ChatGPT для проходження випускних іспитів з чотирьох курсів. У результаті алгоритм зміг набрати необхідну кількість балів для здачі всіх, хоч його результати не можна назвати блискучими, повідомляє Engadget.

У цьому випадку середня оцінка ChatGPT склала С+. А професор бізнесу зі Школи Вортон Університету Пенсільванії Крістіан Тервіш з'ясував, що чат-бот може скласти іспит з менеджменту бізнесу з оцінкою В - В-.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





Интересные новости
ChatGPT зміг скласти іспити з права та ведення бізнесуChatGPT зміг скласти іспити з права та ведення бізнесу
Блок рекламы


Похожие новости
Rambler Group предъявила права на веб-сервер Nginx
Уязвимость: на macOS High Sierra можно получить права администратора не зная пароля
Появился эксплоит для уязвимости CVE-2016-1247, повышающий права nginx до root в Debian и Ubuntu
Google выиграла патентный спор у Oracle о правах на Java
Суд Европейского союза против авторского права на функциональность компьютерных программ
Баг в Samba 3.0.0-3.6.3 позволял удаленно исполнять команды с правами администратора
Немецкий суд подтвердил предоставляемые лицензией GPL права в деле AVM и Cybits
Microsoft оспорит права Apple на торговую марку App Store
Директор школы Поносов, нарушивший права Microsoft, ушел из школы
Последние новости
Подгружаем последние новости