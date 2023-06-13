ChatGPT провів службу в одній із церков Німеччини

Послухати його прийшли понад 300 людей.

Чат-бот під управлінням штучного інтелекту ChatGPT провів службу у лютеранській церкві баварського міста Фюрт. Завітали на експериментальну службу понад 300 осіб, повідомляє AP, інформує ZN.ua .

Штучний інтелект прочитав проповідь у церкві © depositphotos / Wavebreakmedia

«Дорогі друзі, для мене велика честь стояти тут і проповідувати вам як першому штучному інтелекту на з'їзді протестантів у Німеччині цього року», — заявив аватар.

Служба тривала 40 хвилин, вона включала проповідь, молитви та музику. Її створили ChatGPT та Йонас Зіммерляйн, теолог та філософ з Віденського університету. Вчений зазначив, що скоріше «супроводжував» проповідь, оскільки 98% тексту написано машиною.

«Я сказав штучному інтелекту: "Ми на церковному конгресі, ти проповіднику… як виглядатиме церковна служба?"», — поділився Зіммерляйн. Він також попросив включити псалми, а також молитви та благословення наприкінці.

Під час своєї проповіді ШІ розповів віруючим про необхідність залишити минуле позаду, зосередитися на проблемах сьогодення, подолати страх смерті та ніколи не втрачати віри в Ісуса Христа.

Службу «вели» чотири різні проповідники-аватори: двоє молодих чоловіків і дві жінки. Агентство зазначає, що іноді аватар ненавмисно викликав сміх парафіян. Деякі з них ставилися до проповіді скоріше як до шоу і із задоволенням знімали її на камеру, інші ж були налаштовані набагато критичніше і відмовлялися спільно читати «Отче наш».