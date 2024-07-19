В аеропортах на всіх континентах хаос через глобальний збій Microsoft
Через глобальний технічний збій спостерігаються проблеми у роботі аеропортів та авіакомпаній по всьому світу.
"Апостроф" зібрав все, що відомо на цей момент, інформує
Американські авіакомпанії Delta, United та American Airlines скасували всі рейси через збій у комунікаціях.
У Turkish Airlines виникли серйозні проблеми з бронюванням квитків та реєстрацією.
Аеропорт Единбурга попередив пасажирів про можливе збільшення часу очікування через збій в ІТ-системі.
Також зафіксовано збій в аеропорту Лос-Анджелеса.
Ryanair попередила клієнтів про можливі збої та порадила пасажирам приїжджати до аеропортів як мінімум за три години до вильоту.
Індійська авіакомпанія SpiceJet повідомила про технічні проблеми, що впливають на онлайн-сервіси, включаючи бронювання та реєстрацію на рейси.
В аеропорту Сіднея не можуть зареєструвати пасажирів на рейси, люди не можуть отримати свій багаж, а авіакомпанія Virgin Australia призупинила рейси
Спостерігаються збої у роботі аеропорту Амстердама.
В аеропорту Берліна у зв'язку з технічними неполадками реєстрація на рейси проходитиме із затримкою.
У Мельбурні попередили пасажирів про глобальну технологічну проблему.
У британському аеропорту Гатвік зафіксовано збої у роботі ІТ-систем.