В аеропортах на всіх континентах хаос через глобальний збій Microsoft

Через глобальний технічний збій спостерігаються проблеми у роботі аеропортів та авіакомпаній по всьому світу.

"Апостроф" зібрав все, що відомо на цей момент, інформує Апостроф.

Американські авіакомпанії Delta, United та American Airlines скасували всі рейси через збій у комунікаціях.

У Turkish Airlines виникли серйозні проблеми з бронюванням квитків та реєстрацією.

Аеропорт Единбурга попередив пасажирів про можливе збільшення часу очікування через збій в ІТ-системі.

Також зафіксовано збій в аеропорту Лос-Анджелеса.

Ryanair попередила клієнтів про можливі збої та порадила пасажирам приїжджати до аеропортів як мінімум за три години до вильоту.

Індійська авіакомпанія SpiceJet повідомила про технічні проблеми, що впливають на онлайн-сервіси, включаючи бронювання та реєстрацію на рейси.

В аеропорту Сіднея не можуть зареєструвати пасажирів на рейси, люди не можуть отримати свій багаж, а авіакомпанія Virgin Australia призупинила рейси

Спостерігаються збої у роботі аеропорту Амстердама.

В аеропорту Берліна у зв'язку з технічними неполадками реєстрація на рейси проходитиме із затримкою.

У Мельбурні попередили пасажирів про глобальну технологічну проблему.

У британському аеропорту Гатвік зафіксовано збої у роботі ІТ-систем.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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В аеропортах на всіх континентах хаос через глобальний збій MicrosoftВ аеропортах на всіх континентах хаос через глобальний збій Microsoft
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