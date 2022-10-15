Microsoft зафіксувала атаку програм-вимагачів на компанії з України та Польщі

Фахівці Microsoft зафіксували атаку програм-вимагачів на транспортні та логістичні компанії України та Польщі. Як повідомляється в блозі компанії , кампанію було розгорнуто 11 жовтня, атаки було здійснено на жертв з різницею в годину.

Зазначається, що програма була названа Prestige ranusomeware. Вона блокує дані жертви та вимагає викуп за розблокування. У Microsoft заявили, що раніше програма не використовувалася. Ймовірно, атака була здійснена угрупованням, пов'язаним з урядом Росії, яке раніше вже атакувало інфраструктурні об'єкти в Україні.