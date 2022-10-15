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2022-10-15
Microsoft зафіксувала атаку програм-вимагачів на компанії з України та Польщі
Програми блокують дані жертви та вимагають викуп.
Російські хакери атакували компанії з України та Польщі© rbc.ru
Фахівці Microsoft зафіксували атаку програм-вимагачів на транспортні та логістичні компанії України та Польщі. Як повідомляється в
Зазначається, що програма була названа Prestige ranusomeware. Вона блокує дані жертви та вимагає викуп за розблокування. У Microsoft заявили, що раніше програма не використовувалася. Ймовірно, атака була здійснена угрупованням, пов'язаним з урядом Росії, яке раніше вже атакувало інфраструктурні об'єкти в Україні.
Фаїна Вауліна, ZN.ua