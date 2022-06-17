Internet Explorer от Microsoft прекратил работу во всем мире

Microsoft прекратил поддержку браузера Internet Explorer. Представители компании признали некогда популярный браузер устаревшим.

Конец эпохи: Microsoft отказался от Internet Explorer после 27 лет работы

Internet Explorer запустили в 1995 году. Интернет-браузер быстро стал доминирующим более чем на десятилетие. Он был связан с операционной системой Microsoft Windows, которая установлена на миллиардах компьютеров по всему миру.

Со временем Google Chrome вытеснил конкурента. В 2000-х Internet Explorer стал объектом для бесчисленных интернет-мемов из-за медленной работы.

В 2015 году Microsoft запустил браузер Edge, работающий на той же технологии, что и Google. Однако успех повторить не удалось. В прошлом году на мировом рынке браузеров доля Chrome составляла 65%. Safari от Apple Inc. принадлежало 18%, а – доля Edge составляла 3%. Internet Explorer продолжало использовать минимальное количество сторонников.

"После 25 с лишним лет помощи людям в использовании Интернета Internet Explorer официально устарел и больше не поддерживается", - отметили в корпорации.

Конец эпохи: Microsoft отказался от Internet Explorer после 27 лет работы

Закрытие Internet Explorer стала большим ударом для японского бизнеса. Почти половина организаций в "стране восходящего солнца" использовала в работе именно этот браузер. Компании в спешке просят специализированные учреждения адаптировать свои сервисы под другие браузеры. По прогнозам аналитиков, хаос продлится там как минимум несколько месяцев.

Напомним, как безопасно пользоваться интернетом в условиях оккупации роSSийскими захватчиками.


Ловіцька Леся, Тудей





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