Microsoft перестане обслуговувати Windows 10: що зміниться для користувачів

Microsoft відмовляється від повноцінного обслуговування операційної системи Windows 10. Компанія лише буде щомісяця отримувати щомісяця оновлення безпеки та патчі для усунення помилок.

Стало відомо, що вже восени 2025 року повна підтримка Windows 10 повністю припиниться. Цикл життя цієї операційної системи становив вісім років. Примітно, що основна підтримка для Windows 7 припинилася через шість років після виходу у 2015 році.

Що зміниться для користувачів Windows 10

Відсутність повноцінних оновлень для операційної системи не стане катастрофою. Однак після завершення циклу Windows 10 більше не отримає нових функцій. Інші її функціональні оновлення не будуть особливо помітні пересічному користувачеві. ОС просто зафіксується у поточному стані і не змінюватиметься.

Експерти в галузі технологій зазначили, що не варто переживати про безпеку принаймні до осені 2025 року, коли система перестане отримувати оновлення. Підтримку можуть продовжити ще кілька років. Є інформація, що на Windows 10 у світі зараз працює більшість комп'ютерів - 73%, і це дуже великий показник.

Microsoft буде невигідно, якщо хакери знайдуть вразливість у Windows 10 і проведуть масовий злам системи. Компанія зробить все можливе щоб забезпечити її надійність.

Причина припинення обслуговування Windows 10

Microsoft вирішила приділити більше уваги новій і сучаснішій Windows 11. У цій операційній системі врахували помилки минулих версій і виправили проблеми. Припинення оновлення Windows 10 сприятиме переходу на нову ОС. Користувачі зі старими ПК не поспішатимуть змінювати ОС, а бізнес-сфера навпаки – стежить за новинками та оновить техніку.