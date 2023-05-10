Microsoft перестане обслуговувати Windows 10: що зміниться для користувачів

Microsoft відмовляється від повноцінного обслуговування операційної системи Windows 10. Компанія лише буде щомісяця отримувати щомісяця оновлення безпеки та патчі для усунення помилок.

Microsoft перестане обслуговувати Windows 10: що зміниться для користувачів

Стало відомо, що вже восени 2025 року повна підтримка Windows 10 повністю припиниться. Цикл життя цієї операційної системи становив вісім років. Примітно, що основна підтримка для Windows 7 припинилася через шість років після виходу у 2015 році.

Що зміниться для користувачів Windows 10

Відсутність повноцінних оновлень для операційної системи не стане катастрофою. Однак після завершення циклу Windows 10 більше не отримає нових функцій. Інші її функціональні оновлення не будуть особливо помітні пересічному користувачеві. ОС просто зафіксується у поточному стані і не змінюватиметься.

Експерти в галузі технологій зазначили, що не варто переживати про безпеку принаймні до осені 2025 року, коли система перестане отримувати оновлення. Підтримку можуть продовжити ще кілька років. Є інформація, що на Windows 10 у світі зараз працює більшість комп'ютерів - 73%, і це дуже великий показник.

Microsoft буде невигідно, якщо хакери знайдуть вразливість у Windows 10 і проведуть масовий злам системи. Компанія зробить все можливе щоб забезпечити її надійність.

Microsoft перестане обслуговувати Windows 10: що зміниться для користувачів

Причина припинення обслуговування Windows 10

Microsoft вирішила приділити більше уваги новій і сучаснішій Windows 11. У цій операційній системі врахували помилки минулих версій і виправили проблеми. Припинення оновлення Windows 10 сприятиме переходу на нову ОС. Користувачі зі старими ПК не поспішатимуть змінювати ОС, а бізнес-сфера навпаки – стежить за новинками та оновить техніку.

Нагадаємо, що Google вирішив скасувати паролі: користувачам запропонували авторизуватися новим способом.


Леся Ловіцька, Тудей





Интересные новости
США ліквідували шкідливе програмне забезпечення Snake, за допомогою якого Росія 20 років шпигувала в країнах НАТО — PoliticoСША ліквідували шкідливе програмне забезпечення Snake, за допомогою якого Росія 20 років шпигувала в країнах НАТО — Politico
Microsoft перестане обслуговувати Windows 10: що зміниться для користувачівMicrosoft перестане обслуговувати Windows 10: що зміниться для користувачів
Блок рекламы


Похожие новости
Microsoft хоче інвестувати $10 мільярдів у компанію OpenAI, яка розвиває штучний інтелектMicrosoft хоче інвестувати $10 мільярдів у компанію OpenAI, яка розвиває штучний інтелект
Microsoft зафіксувала атаку програм-вимагачів на компанії з України та ПольщіMicrosoft зафіксувала атаку програм-вимагачів на компанії з України та Польщі
Google попередив користувачів про небезпеку: їм потрібно терміново оновити браузерGoogle попередив користувачів про небезпеку: їм потрібно терміново оновити браузер
Microsoft залишила росіян без легальних Windows 10 та Windows 11Microsoft залишила росіян без легальних Windows 10 та Windows 11
Internet Explorer от Microsoft прекратил работу во всем миреInternet Explorer от Microsoft прекратил работу во всем мире
Microsoft прекратила поддержку браузера Internet ExplorerMicrosoft прекратила поддержку браузера Internet Explorer
Microsoft предупредила о проблеме с удалением файлов при сбросе настроек в Windows 11 и Windows 10Microsoft предупредила о проблеме с удалением файлов при сбросе настроек в Windows 11 и Windows 10
Microsoft добавит в Windows 11 дизайн интерфейса в стиле Windows 7Microsoft добавит в Windows 11 дизайн интерфейса в стиле Windows 7
В антивирусе Microsoft Defender исправили уязвимость 8-летней давностиВ антивирусе Microsoft Defender исправили уязвимость 8-летней давности
Steam отметила быстрый рост числа пользователей Windows 11 — уже до конца года их может стать больше, чем у Windows 10Steam отметила быстрый рост числа пользователей Windows 11 — уже до конца года их может стать больше, чем у Windows 10
Последние новости
Подгружаем последние новости