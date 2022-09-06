Google попередив користувачів про небезпеку: їм потрібно терміново оновити браузер

Корпорація Google вже вшосте за поточний рік виявила у своєму браузері критичну вразливість. Через це користувачам порекомендували терміново оновити Chrome до останньої версії.

Відповідну інформацію надав The Verge з посиланням на дані компанії. Пошуковий гігант Google не розкрив деталі про вразливість, щоб хакери не змогли ще більше нашкодити користувачам браузера. Однак є дані лише про те, що проблема має зв'язок із "Недостатньою перевіркою даних" у Mojo - наборі бібліотек, який використовує Chromium.

Користувачі Mac, Linux та Chrome на Windows повинні активувати оновлення, просто перезапустивши браузер. Він має оновитись до останньої актуальної версії 105.0.5195.102.

Оновлення можна знайти вручну таким чином:

відкрийте меню Chrome на панелі інструментів у верхньому правому куті. Потрібно натиснути на значок із трьома точками;

на панелі інструментів у верхньому правому куті. Потрібно натиснути на значок із трьома точками; у вкладці "Довідка" вибрати пункт "Про браузер Google Chrome ";

"; виберіть вкладку "Оновити Google Chrome ";

"; перезапустіть браузер.

Користувачам Opera, Brave, Microsoft Edge інших браузерів, які працюють на движку Chromium, також порадили перевірити оновлення програми.

Нагадаємо, що інтернет-користувачі отримують попередження Behavior: Win32/Hive.ZY від вбудованого антивірусу Windows Defender. Microsoft визнала проблему, на яку скаржилися користувачі Windows у мережі - Google Chrome , Discord, Chromium Edge та кілька інших програм позначалися як шкідливі.

Представники компанії повідомили, що воно використовується для попередження про потенційно шкідливі файли, особливо тих, що були завантажені електронною поштою. Відмічено, що помилку усунули в оновленні Microsoft Defender версії 1.373.1537.0, яке найближчим часом буде поширене серед користувачів.

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