Google випустив оновлення Chrome з режимом економії заряду батареї

Режим вмикається, коли заряд батареї на ноутбуці знижується нижче 20%, інформує ZN.ua.

Google випустив оновлення Chrome з режимом економії заряду батареї
Оновлення Chrome дозволить заощаджувати заряд батареї
© unsplash/fantasyflip

Компанія Google випустила оновлення браузера Chrome, в якому серед іншого з'явився режим економії заряду батареї пристрою. Як повідомляється в блоці компанії, він включається, коли заряд батареї ноутбука знижується нижче 20%.

У цьому випадку браузер зменшує фонову активність та візуальний супровід для сайтів, які використовують анімацію та відео. Водночас у Google зазначили, що користувачі можуть відключити цю функцію за бажанням.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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