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2022-12-09
Google випустив оновлення Chrome з режимом економії заряду батареї
Режим вмикається, коли заряд батареї на ноутбуці знижується нижче 20%, інформує
Оновлення Chrome дозволить заощаджувати заряд батареї© unsplash/fantasyflip
Компанія Google випустила оновлення браузера Chrome, в якому серед іншого з'явився режим економії заряду батареї пристрою. Як
У цьому випадку браузер зменшує фонову активність та візуальний супровід для сайтів, які використовують анімацію та відео. Водночас у Google зазначили, що користувачі можуть відключити цю функцію за бажанням.
Фаїна Вауліна, ZN.ua