Google випустив оновлення Chrome з режимом економії заряду батареї

Компанія Google випустила оновлення браузера Chrome , в якому серед іншого з'явився режим економії заряду батареї пристрою. Як повідомляється в блоці компанії, він включається, коли заряд батареї ноутбука знижується нижче 20%.

У цьому випадку браузер зменшує фонову активність та візуальний супровід для сайтів, які використовують анімацію та відео. Водночас у Google зазначили, що користувачі можуть відключити цю функцію за бажанням.