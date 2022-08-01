Легендарний Winamp "воскрес": випущено нову версію, яку вже можна завантажити

У легендарний аудіоплеєр Winamp вдихнули нове життя. Розробники компанії Nullsoft випустили оновлену пілотну версію аудіоплеєра через чотири роки після релізу останньої бета-збірки, інформує Апостроф .

Застосунок Winamp 5.9 RC1 доступний для всіх охочих.

Аудіоплеєр зберіг усі попередні функції, одержавши кілька нових, зокрема, сумісність із останньою версією операційної системи від Microsoft - Windows 11.

Окрім того, заявлено підтримку інтернетного радіо, покращене відтворення аудіопотоків та подкастів, підтримку VP8.

Аудіоплеєр Winamp з’явився близько 25 років тому як умовно-безкоштовне програмне забезпечення для Windows 95 та став стандартом для відтворення MP3.

Особливого поширення набув після появи стисненої музики формату MP3 та конкурував із AIMP та Foobar2000. Проте після 16 років підтримки, 2013-го Winamp зупинив роботу. Понад вісім років тому відбувся останній повноцінний реліз Winamp 5.66.