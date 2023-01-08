У Білорусі фактично легалізували цифрове піратство

У Білорусі фактично узаконили цифрове піратство. Новим законом дозволили використовувати на території країни комп’ютерні програми, фільми, музику, теле- та радіопродукцію без згоди правовласника з «недружніх країн». Відповідний закон 7 січня опублікували на Національному правовому інтернет-порталі Республіки Білорусь.

Документ надає доступ усім охочим до «досягнень світової культури та подій сучасного життя» і дозволяє без згоди правовласників та авторів використовувати будь-який контент та інформацію.