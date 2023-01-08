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2023-01-08
У Білорусі фактично легалізували цифрове піратство
Новий закон дозволяє використовувати фільми, музику і комп'ютерні програми без згоди їхніх правовласників, інформує
© en.wikipedia.org
У Білорусі фактично узаконили цифрове піратство. Новим законом дозволили використовувати на території країни комп’ютерні програми, фільми, музику, теле- та радіопродукцію без згоди правовласника з «недружніх країн». Відповідний закон 7 січня
Документ надає доступ усім охочим до «досягнень світової культури та подій сучасного життя» і дозволяє без згоди правовласників та авторів використовувати будь-який контент та інформацію.
Юлія Лавришин, ZN.ua