Логотип "Евровидения-2022" раскритиковали в Сети

Организаторы мирового вокального конкурса "Евровидение-2022" продолжают активно готовиться к шоу. Италия, которая завоевала право провести 66-ой праздник музыки, представила его новый официальный логотип. Однако поклонники шоу разочарованы.

Финал песенного конкурса "Евровидение-2022" пройдет в итальянском Турине. Самые талантливые исполнители в мире уже активно готовятся принять участие в празднике музыки и завоевать победу. Почитатели современной музыки и вокала с нетерпением ждут начала честной борьбы. Тем временем в Турине представили новый логотип и слоган, под которым состоится 66-ой песенный конкурс.

"Одним из самых ожидаемых аспектов любого песенного конкурса "Евровидения" является визуальная идентичность и то, как она связана с городом-хозяином и шоу, которое они хотят показать. Мы рады представить логотип Turin 2022", — сообщается на официальном сайте "Евровидения".

Пользователям Сети официальный логотип "Евровидения-2022" совершенно не понравился. Люди из разных уголков земного шара пишут: "Логотип ужасен", "Худший логотип за всю историю конкурса", "Видно, что не заморачивались", "Я извиняюсь, что это?", "Я расстроен". И лишь немногие отметили, что новый логотип "Евровидения-2022" им понравился.

Организаторы песенного конкурса также обнародовали лозунг, под которым пройдут все этапы "Евровидения-2022" – это "Звук красоты".

В Италии на шквал критики заявили, что в понедельник, 24 января 2022 года, объяснят, что послужило вдохновением для создания столь необычного логотипа.

Напомним, в финале конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме украинская группа оказалась в пятерке лучших.