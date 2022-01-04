Малыш родился в Ужгороде 18 декабря 2021 года, у него обнаружили врожденный порок сердца – тяжелую форму аномалии Эбштейна.

Во Львове успешно прооперировали младенца, которого вертолетом доставили из Ужгорода.

Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение Львова.

Отмечается, что в артериальном проливе мальчика установили стент – специальную медицинскую трубку. Благодаря этому кровь больше стала насыщаться кислородом, исчезло посинение кожи.

Виктор (так зовут малыша) родился в Ужгороде 18 декабря 2021 года. На 10 часу жизни начал синеть, ему было тяжело дышать. Ребенка забрали от мамы в реанимацию.

Малыша транспортировали в отделение интенсивной терапии новорожденных Центра неонатологии Детской больницы Первого территориального медицинского объединения Львова. Это медучреждение - единственное в Западной Украине имеет детское кардиохирургическое отделение.

Фото: Министерство здравоохранения Украины

У ребенка обнаружили врожденный порок сердца – тяжелую форму аномалии Эбштейна. Сегодня Виктору уже 18 дней. После операции его состояние стабилизировалось. В настоящее время он находится в реанимации под круглосуточным контролем, и, возможно, потребует дальнейших кардиохирургических вмешательств.