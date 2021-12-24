В Лос-Анджелесе полиция случайного убила девушку-подростка во время стрельбы в подозреваемого

Девушка в момент стрельбы находилась в раздевалке в магазине.

В Лос-Анджелесе полиция случайного убила девушку-подростка во время стрельбы в подозреваемого
Фото: Daily News

В Лос-Анджелесе полицейские случайно убили 14-летнюю девушку во время стрельбы в подозреваемого в преступлении мужчину. Девушка была в раздевалке в магазине Burlington Coat Factory, пишет Insider.

Подозреваемого мужчину застрелили тоже.

Вызов полиции поступил по поводу нападения на людей в магазине. По прибытии правоохранители "столкнулись с подозреваемым, нападавшим на другого человека", сообщил офицер Дрейк Мэдисон.

После этого полиция открыла огонь. Одна из пуль прошла сквозь стену раздевалки и попала в девушку.

"Вы не можете заглянуть в гардеробные, и они выглядят как стена из гипсокартона", – сообщил на брифинге помощник начальника полиции Лос-Анджелеса Доминик Чой.

Власть не сообщает пока, была ли девушка в раздевалке до стрельбы, спряталась ли туда во время нее. Для обнаружения деталей полиция будет просматривать записи камер наблюдения.

Правоохранители подтвердили, что подозреваемый имел при себе велосипедную цепь, которую он, возможно, использовал как оружие, но пистолета при нем не было. Этот мужчина напал на женщину в магазине. Пока неизвестно, были ли они знакомы. Потерпевшая госпитализирована со средними и тяжелыми травмами.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Тина Кароль пожаловалась на премию YUNA-2022Тина Кароль пожаловалась на премию YUNA-2022
Слава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе НеАнгелыСлава Каминская призналась, сколько заработала за 15 лет участия в группе НеАнгелы
Киевлян предупреждают о проверке системы оповещения с включением сиренКиевлян предупреждают о проверке системы оповещения с включением сирен
В Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса получили 74 человека, - МинздравВ Украине дополнительную дозу вакцины от коронавируса получили 74 человека, - Минздрав
На Херсонщине провалились под лед и утонули двое детейНа Херсонщине провалились под лед и утонули двое детей
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция задержала арендатора базы отдыха под Винницей, где произошел пожарПолиция задержала арендатора базы отдыха под Винницей, где произошел пожар
В Броварах полиция задержала мужчину, который напал на конвоиров и сбежал из-под стражиВ Броварах полиция задержала мужчину, который напал на конвоиров и сбежал из-под стражи
В Житомирской области новогодняя елка во время установки упала вместе с человеком на верхушкеВ Житомирской области новогодняя елка во время установки упала вместе с человеком на верхушке
Мужчину, потерявшегося в Карпатах во время катания на снегоходе, нашли мертвымМужчину, потерявшегося в Карпатах во время катания на снегоходе, нашли мертвым
Полиция ищет взрывчатку в шести школах ХарьковаПолиция ищет взрывчатку в шести школах Харькова
Полиция составила протокол из-за вечеринки в День памяти голодоморовПолиция составила протокол из-за вечеринки в День памяти голодоморов
В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиереяВ Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея
Полиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщинПолиция Днепра задержала санитарку дома престарелых, где во время пожара погибли пятеро женщин
В Днепре во время пожара в доме престарелых погибли пять женщинВ Днепре во время пожара в доме престарелых погибли пять женщин
В США полиция нашла пропавшую девушку с помощью жеста, ставшего вирусным в ТиkТоkВ США полиция нашла пропавшую девушку с помощью жеста, ставшего вирусным в ТиkТоk
Последние новости
Подгружаем последние новости