В Лос-Анджелесе полиция случайного убила девушку-подростка во время стрельбы в подозреваемого

Девушка в момент стрельбы находилась в раздевалке в магазине.

В Лос-Анджелесе полицейские случайно убили 14-летнюю девушку во время стрельбы в подозреваемого в преступлении мужчину. Девушка была в раздевалке в магазине Burlington Coat Factory, пишет Insider.

Подозреваемого мужчину застрелили тоже.

Вызов полиции поступил по поводу нападения на людей в магазине. По прибытии правоохранители "столкнулись с подозреваемым, нападавшим на другого человека", сообщил офицер Дрейк Мэдисон.

После этого полиция открыла огонь. Одна из пуль прошла сквозь стену раздевалки и попала в девушку.

"Вы не можете заглянуть в гардеробные, и они выглядят как стена из гипсокартона", – сообщил на брифинге помощник начальника полиции Лос-Анджелеса Доминик Чой.

Власть не сообщает пока, была ли девушка в раздевалке до стрельбы, спряталась ли туда во время нее. Для обнаружения деталей полиция будет просматривать записи камер наблюдения.

Правоохранители подтвердили, что подозреваемый имел при себе велосипедную цепь, которую он, возможно, использовал как оружие, но пистолета при нем не было. Этот мужчина напал на женщину в магазине. Пока неизвестно, были ли они знакомы. Потерпевшая госпитализирована со средними и тяжелыми травмами.