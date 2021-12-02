В декабре в Киеве откроют 14 новогодних локаций, елки будут в каждом районе

Главная елка будет высотой 31 метр, ее будут украшать более 10 000 игрушек и 10 км гирлянд.

В Киеве с 16 декабря откроются 14 новогодних локаций. Праздничные елки будут установлены во всех районах столицы, сообщили в пресс-службе КГГА.

В этом году к созданию локаций снова привлекут частный бизнес, сообщил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Это в первую очередь позволяет сэкономить десятки миллионов бюджетных средств, в которых нуждаются другие отрасли. В то же время такое партнерство позволяет создать современные европейские локации, являющиеся магнитом не только для киевлян, но и для гостей столицы. Напомню, что главная елка Киева и страны уже два года подряд попадала в европейский рейтинг самых красивых елок, и это реальное признание нашего сотрудничества с бизнесом", – заявил он.

В ближайшее время начнется монтаж праздничных локаций на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов. Департамент культуры обещает вскоре обнародовать план мероприятий, включая главные праздничные события и перекрытие движения.

Фото: Folk Ukraine Facebook

На странице организаторов празднований в столице Folk Ukraine добавили, что локации будут работать месяц – до 16 января. Главная елка Украины будет высотой 31 метр, ее будут украшать более 10 000 игрушек и 10 км гирлянд теплого цвета.

"Основа елки будет украшена в виде Шопки — традиционного вертепа, который в Украине издавна было принято возводить к Рождеству. Вокруг елки разместятся развлекательные локации: каток, фотозоны, детские игрушки, мастерская и музей новогодних украшений, сцена, где будут проходить выступления и конкурсы, фудкорты, согревающие напитки и теплые зоны отдыха”, – говорится в сообщении.

Напомним, главная елка страны-2020 была украшена 1500 игрушками и 10 км гирлянд. Ее традиционно впервые зажгли 19 декабря. Тематикой праздника был "Сказочный лес", а на дерево планировали установить шляпу. От идеи отказались из-за критики по поводу "ведьмовских мотивов".

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