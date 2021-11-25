В Украине обнаружены менее 17 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В среду, 24 ноября, в Украине подтвердили 16 943 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 1 451 ребенок и 304 медработника.

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, вчера были госпитализированы 3 404 человека, преодолели болезнь 26 811 человек, 628 пациентов с коронавирусом умерли.

Больше всего случаев коронавирусной болезни 24 ноября подтвердили в Киеве (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048), Полтавской (967) и Донецкой (924) областях.

За все время пандемии в Украине заболели 3 384 404 человека, выздоровели от коронавируса 2 852 452 человека, от осложнений ковида умерли 83 541 украинец.

За сутки от COVID-19 вакцинировались более 275 тысяч человек, из них 82,5 тыс. получили первую дозу прививки. С начала вакцинальной кампании были привиты более 13 млн украинцев, завершили иммунизацию почти 10,5 млн человек.

Ученые Института молекулярной биологии и генетики подтвердили распространение в Украине самого заразного подвида штамма дельта. Речь идет о штамме дельта AY.4, впервые зафиксированном в Великобритании летом 2021 года. В Украине этот подвид дельты впервые был обнаружен в Днепре. Судя по выборке, сейчас им наиболее поражена Волынь.