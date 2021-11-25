В Винницкой области наладили продажу фейковых сертификатов в "Дии" по 250 евро

Схему наладили медики в сотрудничестве с представителями турфирм.

В Винницкой области полицейские разоблачили преступную группу, наладившую схему продажи фиктивных COVID-сертификатов. В группу входили медицинские работники двух больниц области, работники винницких турфирм и посредники.

В течение нескольких месяцев правоохранители документировали их деятельность и осуществляли контролируемые закупки сертификатов о вакцинации, сообщает пресс-служба областной полиции.

"По имеющейся информации, посредники подыскивали желающих без фактического введения вакцины получить Covid-сертификаты, которые отражались бы в приложении «Дия». Объявление о предоставлении таких услуг злоумышленники размещали в закрытых группах в мессенджерах. Стоимость такого сертификата составляла 250 евро", - сказано в сообщении.

24 ноября во время проведения обысков по месту работы и проживания подозреваемых изъята компьютерная техника, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 362 УК Украины (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, вчера Кабинет министров ужесточил требования к вакцинации от коронавируса в "желтой" зоне адаптивного карантина. Желтый сертификат (подтверждающий одну прививку) теперь будет действовать только 30 дней вместо 120-ти.

Сертификаты необходимо считывать через приложение "Дия", а не только проверять визуальное наличие. Штраф за неправильную проверку – от 34 до 170 тысяч грн.