Ирина Горовая призналась, как ей работается с Потапом после развода

Потап и Ирина Горовая развелись в 2014 году. По слухам, причиной их развода стала Настя Каменских, коллега Алексея Потапенко, с которой у него начался роман. Несмотря на тяжелый бракоразводный процесс, Ире и Леше пришлось учиться уживаться вместе, ведь они остались партнерами по продюсерскому центру Mozgi Entertainmen, который основали в 2010 году.

В интервью Маше Ефросининой бывшая жена Потапа откровенно рассказала о том, как ей работается с бывшим мужем после развода. По словам Ирины Горовой, они с Лешей являются партнерами, и как таковой иерархии в управлении центром у них нет, так как каждый занимается своей работой: Потап более задействован на студии и руководит записью треков, а Ирина решает остальные бизнес-вопросы.

Развод и совместная работа дались им относительно легко из-за того, что уже на момент расставания каждый занимался своим делом и был отделен от дел друг друга.

"У нас все было разделено. У нас как было, так оно и осталось… Я дружу с первым мужем, и я дружу со вторым мужем. Понятное дело были какие-то обиды, но у нас это никогда не влияло на бизнес. (Это) заслуга обоих. Если бы я была истеричкой, а он не был бы тем мужчиной, каким он есть, у нас бы ничего не получилось", — отметила бывшая жена Потапа.

Алексей Потапенко и Ирина Горовая также сделали все возможное, чтобы сохранить отношения ради ребенка. Экс-супруги воспитывают 13-летнего сына Андрея.

Напомним, Потап впервые назвал причину своего развода с экс-супругой: “Это было очень больно“.