Число полностью вакцинированных украинцев превысило 10 млн

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты почти 13 млн человек.

Число полностью вакцинированных украинцев превысило 10 млн
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Министерство здравоохранения сообщает, что более 10 млн. украинцев завершили иммунизацию от коронавирусной болезни COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, за сутки 22 ноября были вакцинированы 270 258 человек. Первую дозу получили 79 207 человек, завершили иммунизацию от ковида 191 051 человек.

Прививки проводились 1 020 мобильными бригадами по иммунизации, 3 249 пунктами прививок и 457 центрами вакцинации населения.

Более 122,5 тыс. украинцев получили прививку вакциной от Pfizer/BioNTech, более 104 тыс. – препаратом CoronaVac. Еще более 30 тыс. человек вакцинировались препаратом от AstraZeneca, почти 13,5 тыс. привились препаратом от Moderna.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 12 914 335 человек. Одну дозу получили 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек. В общей сложности было сделано 22 939 693 прививки.

Несмотря на то, что в стране вторую неделю подряд снижается количество новых заболевших коронавирусом и число госпитализаций, Минздрав не исключает повторной вспышки ковида в Украине в короткий промежуток времени.

На сегодняшний день хотя бы одной дозой вакцинированы более 40%. Чтобы количество случаев коронавирусной болезни не увеличивалось, нужно хотя бы 70% населения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Полицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в РубежномПолицейскому объявлено подозрение в убийстве патрульного в Рубежном
Солистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальникеСолистка KAZKA после похудения на 20 кг показала себя в купальнике
В Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиереяВ Киеве от падения дерева во время крестного хода погибла жена протоиерея
Мишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и РешкаМишель Андраде рассекретила свой гонорар на шоу Орел и Решка
В Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим СтравинскийВ Киеве умер защитник экопарка "Осокорки" Максим Стравинский
Блок рекламы


Похожие новости
Число смертей от COVID-19 в Украине начало уменьшаться впервые за 14 недельЧисло смертей от COVID-19 в Украине начало уменьшаться впервые за 14 недель
Число жертв COVID-19 в Украине превысило 80 тысячЧисло жертв COVID-19 в Украине превысило 80 тысяч
Ковидом в Украине за сутки заболело на 5,6 тыс. меньше украинцев, чем выздоровелоКовидом в Украине за сутки заболело на 5,6 тыс. меньше украинцев, чем выздоровело
Суд полностью прекратил попечительство отца Бритни Спирс над певицейСуд полностью прекратил попечительство отца Бритни Спирс над певицей
В аэропорту "Борисполь" массово задерживают украинцев с поддельными COVID-сертификатамиВ аэропорту "Борисполь" массово задерживают украинцев с поддельными COVID-сертификатами
Две дозы вакцины от коронавируса получили 7,9 млн украинцевДве дозы вакцины от коронавируса получили 7,9 млн украинцев
На Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовалоНа Закарпатье полиомиелит подтвердили у 5 невакцинированных детей, 12-летнюю девочку парализовало
Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19Около 300 тыс. украинцев вчера получили прививку от COVID-19
Леди Гага полностью разделась и показала свои татуЛеди Гага полностью разделась и показала свои тату
57% украинцев не боятся заболеть ководом, а 43% не готовы вакцинироваться, - соцопрос57% украинцев не боятся заболеть ководом, а 43% не готовы вакцинироваться, - соцопрос
Последние новости
Подгружаем последние новости