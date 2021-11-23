Число полностью вакцинированных украинцев превысило 10 млн

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты почти 13 млн человек.

Министерство здравоохранения сообщает, что более 10 млн. украинцев завершили иммунизацию от коронавирусной болезни COVID-19.

По данным пресс-службы Минздрава, за сутки 22 ноября были вакцинированы 270 258 человек. Первую дозу получили 79 207 человек, завершили иммунизацию от ковида 191 051 человек.

Прививки проводились 1 020 мобильными бригадами по иммунизации, 3 249 пунктами прививок и 457 центрами вакцинации населения.

Более 122,5 тыс. украинцев получили прививку вакциной от Pfizer/BioNTech, более 104 тыс. – препаратом CoronaVac. Еще более 30 тыс. человек вакцинировались препаратом от AstraZeneca, почти 13,5 тыс. привились препаратом от Moderna.

С начала вакцинальной кампании в Украине были привиты 12 914 335 человек. Одну дозу получили 12 914 333 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 10 025 360 человек. В общей сложности было сделано 22 939 693 прививки.

Несмотря на то, что в стране вторую неделю подряд снижается количество новых заболевших коронавирусом и число госпитализаций, Минздрав не исключает повторной вспышки ковида в Украине в короткий промежуток времени.

На сегодняшний день хотя бы одной дозой вакцинированы более 40%. Чтобы количество случаев коронавирусной болезни не увеличивалось, нужно хотя бы 70% населения.